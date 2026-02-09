Expoziție inedită la Muzeul Județean din Zalău: „Vanitas Insectum – Cripta frumuseții trecătoare”

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, instituție subordonată Consiliului Județean Sălaj, îi invită pe sălăjeni la vernisajul expoziției temporare „Vanitas Insectum – Cripta frumuseții trecătoare”. Evenimentul va avea loc joi, 12 februarie 2026, de la ora 13,15, în spațiul Beciului Cultural al muzeului. Proiectul expozițional propune o experiență inedită, așezată la granița dintre artă, știință și reflecție filosofică, construind un parcurs simbolic dedicat efemerității vieții și metamorfozei. Inspirată de tradiția barocă vanitas, expoziția reunește insecte conservate, instalații vizuale, reproduceri de artă, texte poetice și referințe științifice, într-un dialog sensibil despre memorie. „Am conceput această expoziție ca pe o călătorie inițiatică prin fragilitatea vieții, în care insectele, adesea ignorate, devin simboluri ale timpului, ale transformării și ale memoriei, invitând vizitatorul să contemple nu doar efemeritatea naturii, ci și propria sa trecere, într-un dialog sensibil între știință, artă și reflecție” – Diana Horvat, curatorul expoziției.

Traseul expozițional este conceput ca o călătorie inițiatică, structurată în două spații complementare: de la lumina descoperirii științifice și mirarea începutului vieții, până la meditația asupra trecerii, memoriei și identității. Figura Mariei Sibylla Merian, pionier al entomologiei moderne, oferă fundamentul științific al demersului, în timp ce simbolistica barocă amplifică dimensiunea contemplativă a experienței muzeale. Prin această expoziție, muzeul își propune să aducă în atenția publicului nu doar frumusețea lumii insectelor, ci și rolul lor esențial în ecosisteme, invitând totodată la o reflecție profundă asupra relației dintre om, natură și memorie. Evenimentul de deschidere este cu acces gratuit pentru public, în limita locurilor disponibile.