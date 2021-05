Europol, la capătul răbdării: “Polițiștii s-au săturat de șefi împuterniciți”

Sindicatul Polițiștilor Europeni “Europol” a organizat zilele trecute un nou protest în fața sediului Ministerului Afacerilor Interne, în special pentru a semnala situația din 28 de județe în care conducerea inspectoratelor de poliție este asigurată la nesfârșit prin persoane numite sub interimat. Sindicaliștii au manifestat cu pancarte prin care își exprimau revolta față situația existentă în multe inspectorate de poliție din țară, spunând că ”Împuternicirile politice reprezintă un atentat la siguranța națională”, numindu-i totodată, pe șefii care ocupă funcțiile prin interimat, “analfabeți funcțional”. Sindicaliștii de la “Europol” au publicat pe pagina oficială a organizației, următorul comunicat:

„După cum prea bine cunoașteți, gradul de neprofesionalism existent la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a atins cote alarmante, iar unul dintre factorii favorizanți ai acestui episod critic în istoria instituției este chiar refuzul reprezentanților ministerului de a organiza și desfășura concursuri pentru ocuparea funcțiilor de conducere existente în cadrul structurilor subordonate MAI, situație care persistă de aproximativ trei ani. În acest sens, conducătorii vremelnici ai celui ce se dorește a fi cel mai important minister din Guvernul României, abilitat să aplice legea, să constate și să sancționeze orice derapaj menit să încalce prevederile legale, începând cu Carmen Dan, Marcel Vela și actualmente Lucian Bode au considerat că cel mai bun instrument pentru recompensarea clientelei politice este acela al împuternicirilor pe funcție (…). Având în vedere încercările ministeriale de a duce cu preșul atât opinia publică dar și polițiștii, în data de 10 mai 2021 Sindicatul Europol a organizat o nouă acțiune de protest în fața Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a refuzului ministrului Lucian Bode de a organiza concursuri pentru ocuparea funcțiilor de conducere. De asemenea, o altă revendicare a noastră a fost reprezentată de modificarea condițiilor de organizare și desfășurare a concursurilor, care în momentul de față se rezumă la un interviu oral pe subiecte profesionale, ce nu poate fi contestat și nici nu reprezintă un instrument legitim de a testa capacitățile și competențele celor care vor să fie șefi. Protestul a fost unul atipic în care am folosit manechine pe post de marionete, îmbrăcate în uniformă de poliție, menite să reproducă modalitatea în care oamenii politici controlează actul managerial al pilelor de partid, respectiv al ofițerilor de poliție care sunt împuterniciți sau desemnați pe funcții de conducere în structurile MAI fără susținerea vreunui concurs. În fața instituției am fost întâmpinați de directorul de cabinet al secretarului de stat Aurelian Păduraru căruia i-am prezentat revendicările polițiștilor din țară, acesta comunicându-ne spre sfârșitul acțiunii de protest că la acest moment la nivelul ministerului există preocupare pentru modalitatea de organizare și desfășurare a concursurilor în vederea ocupării funcțiilor de conducere existente în cadrul structurilor subordonate MAI”, se arată în comunicatul postat pe pagina oficială a organizației sindicale “Europol”.

Proteste la București (foto: Europol)

Lucian Bode: “Practica bolnăvicioasă a împuterniciților trebuie eliminată!”

Aflat zilele trecute în Sălaj, ministrul Lucian Bode a spus că MAI se confruntă în continuare cu un deficit major de personal, considerând această problemă ca fiind una gravă, ce necesită o cât mai rapidă rezolvare. “Reforma pe care o facem reprezintă un proces de durată. Am început de la bază, am adoptat în această săptămână Regulamentul de reorganizare al Academiei de Poliție și vom continua; de asemenea, referitor la conducerile prin împuternicire, pentru că noi credem în stabilitatea pe funcții, vrem să eliminăm această practică bolnăvicioasă a împuterniciților pe funcții ”, a adăugat oficialul. Referitor la situația polițiștilor sălăjeni care au dat în judecată conducerea IPJ pentru neplata unor drepturi salariale stabilite prin Hotărâre definitivă de magistrații de la Curtea de Apel Cluj, câștigând prin sentință definitivă procesul, Lucian Bode a spus că a trimis Corpul de Control pentru o anchetă la nivelul Poliției Sălaj, o cercetare ce a fost finalizată în aceste zile. “În momentul în care voi primi raportul cu concluziile anchetei, pe care îl voi semna și mi-l voi asuma, voi prezenta public concluziile, așa cum am făcut și în alte situații din alte județe”, a spus Lucian Bode. Nu se știe însă care a fost scopul și nici în ce a constat cercetarea în situație, dat fiind faptul că o hotărâre judecătorească rămasă definitivă trebuie pusă de îndată în aplicare și nu ar mai avea nevoie de alte verificări care să o “ateste”. Acesta a fost, de altfel, și conținutul răspunsului conducerii IPJ Sălaj la solicitarea Magazin Sălăjean despre cum și mai ales când va fi pusă în executare sentința definitivă: “Am procedat la punerea în aplicare a sentinței definitive (…)”, a spus inspectorul șef interimar Marius Stupar. Nu se știe, totodată, în ce a constat, concret, “punerea în aplicare” de vreme ce niciun polițist dintre cei implicați în proces nu a văzut niciun ban până în prezent. Așteptăm, însă, concluziile conducerii MAI pe marginea acestui subiect, atunci când raportul cu concluziile verificărilor va fi finalizat. Ministrul Bode a reamintit cu ocazia vizitei în Sălaj și despre problema deficitului de personal din MAI, spunând că în ultimii cinci ani au plecat din aparatul polițienesc național, în mare parte prin pensionare, aproximativ 30.000 de polițiști, deficitul de angajați fiind în prezent de 20 la sută. Lucian Bode spunea la începutul acestui an că vor organizate concursuri pentru toate funcţiile de conducere din structurile ministerului. „Sunt conştient că vulnerabilitatea cea mai mare a unui sistem public este resursa umană. Dacă ea e insuficientă, dacă este neperformantă şi dacă are probleme de integritate, colapsul acelui sistem este garantat. Nu am venit în fruntea acestui minister să satisfac nevoia unui grup sau a unei persoane din sistem (…). Eu sunt decis să dăm drumul la concursuri, să le organizăm într-un mod cât se poate de transparent. Inspectoratul Județean de Poliție Sălaj este în prezent condus de un inspector-șef interimar, situație care se regăsește, de altfel, în multe unități din subordinea MAI din țară”, spunea ministrul Internelor în ianuarie. Și în Sălaj, ca în multe județe din țară, situația rămâne la fel de “bolnăvicioasă”, așa cum a caracterizat-o ministrul de Interne, IPJ fiind condus de mult timp doar de persoane împuternicite. Ultima împuternicire a fost în cazul comisarului-șef Marius Anton Stupar, care a fost numit în funcția de inspector-șef interimar la Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj în iunie 2020, pentru trei luni, prin împuternicire. În toamna anului trecut, prin Ordin de ministru, Anton Stupar a fost împuternicit pentru încă șase luni să conducă poliția sălăjeană. În 11 martie 2021, mandatul de împuternicire al inspectorului-șef Stupar a fost prelungit, tot prin Ordin al ministrului, pentru încă trei luni, termen ce va expira luna viitoare. Până în prezent nu a fost făcut niciun anunț concret privind organizarea de concursuri pentru ocuparea celor mai înalte funcții în cadrul Inspectoratelor de Poliție județene care au șef împuternicit la comandă.