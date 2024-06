Emoții, lacrimi și speranță printre absolvenții de la CNS

Astăzi a avut loc festivitatea de încheiere a anului școlar pentru elevii Colegiului Național „Silvania” din Zalău aflați în ultimul an de studii. Festivitatea a fost una în care principalele ingrediente au fost bucuria, speranța, îmbrățișările, dar și lacrimile de bucurie. Alături de elevi, la festivitate au participat profesorii, părinții, prieteni și rudenii, dar și reprezentanții autorităților publice locale și județene. Cei mai buni elevi au fost premiați, iar fluierul finalului de an a fost unul care a adus lacrimi, dar și multă speranță. „A fost o producție CNS imposibil de încadrat într-un gen anume, pentru că a avut de toate: intrigă, suspans, drame (un 7 pe final de semestru care îți strica media sau fata cu care ai fost și te-a părăsit), momente de extaz (un premiu obținut la o olimpiadă, activitatea aceea în care ai excelat și te-ai făcut cunoscut în tot liceul), accente de comedie (micile ștrengării pentru care ai rămas nepedepsit și de care râzi în gând când ți le amintești), science-fiction (ireal cum de fiecare dată când chiuleai te întâlneai cu dirigu’/diriga) etc. Ai zice că tema e viața de licean, serial cu patru sezoane, dar, de fapt, a fost mult mai mult de atât: a fost viață pură, poate prima dată când ai trăit-o atât de intens în timpul tău de 18 ani petrecut pe acest pământ. Și îți dai seama cât de fascinantă a fost doar acum, când se toarnă <<the grand finale>>. Bine regizat de THE DIRECTOR, Florin Morar, împreună cu echipa de producție care te-a mai stresat uneori, realizarea cinematografică a permis destule improvizații ale actorilor, cei care au dat viață filmului. Promoția noastră din anul 2024, niște <<actori grăbiți>> acum, pregătiți să înfrunte viața, spun adio dragilor platouri de filmare încărcate de amintiri ale CNS-ului, gata să fie distribuiți în alte și alte filme, de diferite genuri. Ce e sigur e că nu vor uita niciodată acest prim film, acum, când toată echipa – actori, regizori, echipă de producție – se îmbrățișează îndelung la acest final de drum care – nu e doar un clișeu – e un nou început. Noi, echipa de producție, vă reamintim că vă iubim, avem încredere în voi și în viitorul vostru și vă vom susține întotdeauna necondiționat”, este mesajul profesorului Cristian Man.

Sursa foto: prof. Lucian Goga