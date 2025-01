Echipa de robotică „Brainstorms” – API Zalău, pe podium la Satu Mare

Ehipa de robotică „Brainstorms”, a Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, s-a deplasat, zilele trecute, la Satu Mare pentru prima etapă de calificare la Turneul Regional de Robotică pentru liceeni „BRD FIRST Tech Challenge Romania” – sezonul 9, care se va desfășura la Cluj-Napoca, în perioada 28 februarie – 2 martie 2025. La întâlnirea „Blue Lagoon Division”, organizată de echipa sătmăreană „Perpetuum Mobile” de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, au participat șapte echipe din cele 53 înscrise în North League. Echipa zălăuană, mult întinerită, a început destul de timid, cu primul meci pierdut, dar elevii s-au mobilizat exemplar câștigând următoarele patru meciuri. „Brainstorms” a încheiat competiția tot cu o înfrângere, la limită, clasându-de pe locul III. Concursurile FTC sunt o modalitate de a învăța prin practică și de a dezvolta abilități tehnice și personale, dar mai presus de toate, sunt un prilej pentru elevi de a-și face noi prieteni și de a se bucura de acest drum împreună. „Suntem mândri de ceea ce am realizat în primele șase meciuri și suntem încrezători că vom continua să învățăm și să creștem pe parcursul următoarelor 12 meciuri, dar și să ne realizăm obiectivul propus pentru sezonul cu numărul 9: calificarea la Turneul Regional de Robotică FTC în primele 15 locuri. Această întâlnire a fost o oportunitate de a învăța unii de la alții, de a înfrunta provocări împreună și de a ne consolida legăturile. Am descoperit cât de importantă este colaborarea, fiecare membru al echipei având un rol esențial, iar fiecare idee contribuind la progresul nostru. De asemenea, am avut ocazia să ne exprimăm creativitatea în construirea și programarea robotului nostru, iar fiecare mic succes a fost un motiv de bucurie. Performanța noastră nu se măsoară doar în puncte sau clasamente. După cum putem observa din imagini, pentru noi, robotica înseamnă mai mult decât tehnologie – înseamnă lucrul în echipă, prietenie, creativitate și distracție. Mulțumim tuturor celor care ne susțin și ne încurajează în această frumoasă călătorie”, este mesajul coordonatorilor de echipă.

