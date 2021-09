De ce sunt necesare serviciile de alpinism utilitar în montarea articolelor publicitare

Publicitatea exterioara ocupa o pozitie de lider pe piata serviciilor de publicitate. Amplasarea corecta a publicitatii ofera un contact vizual pozitiv cu fiecare potential cumparator si duce la achizitionarea unui produs sau serviciu.

Toate montajele publicitare sunt puse in aplicare de echipele de alpinisti utilitari, specializate in lucrul la inaltime.

AlpinMax are o experienta de peste 15 ani in acest domeniu. Compania specializata in alpinism utilitar a montat de-a lungul timpului zeci de mii de metri patrati de mesh sau poliplan, peste 2000 de casete publicitare, sute de litere volumetrice, atat in Bucuresti cat si pe teritoriul tarii. Avand o echipa mare de alpinisti utilitari, AlpinMax poate intra in proiecte de rebranding la nivelul intregii tari, lucrand exclusiv cu echipele proprii.

Totusi, nu oricine poate lucra la inaltime.

Echipa de alpinisti utilitari care va lucra pe montaje outdoor trebuie sa aiba urmatoarele acte, care sa certifice ca este in regula:

Atestat de lucru la inaltime pentru fiecare alpinist utilitar

Medicina muncii cu specificatia : apt pentru lucru la inaltime

Protectiia muncii – fisa de SSM cu instructaj aferent

Atestat de verificare a echipamentelor

Fisele de EIP care sa dovedeasca ca fiecare membru a primit echipament individual de protectie

Proceduri de lucru adaptate fiecarui proiect in parte

Montaj publicitate

Pentru ca publicitatea sa atraga atentia, trebuie sa fie clar vizibila si lizibila. Pentru aceasta, semne, panouri publicitare, bannere si alte structuri publicitare sunt montate la inaltime.

O parte importanta a publicitatii se desfasoara in zona de outdoor (stradala). De-a lungul ultimilor ani, acest tip de promovare a devenit foarte solicitat, fiecare brand incercand sa ocupe cat mai multe astfel de locuri unde sa-si expuna mesajele publicitare si promotiile.

Fixarea neprofesionista a panourilor sau a pancartelor poate deteriora fatadele cladirilor si poate distruge monumentele arhitecturale. Proiectarea slaba a publicitatii in exterior o face ineficienta.

Instalarea publicitatii in aer liber la inaltime este cea mai profitabila cu ajutorul alpinistilor industriali. Costul instalarii publicitatii de catre persoane inalte este mai mic decat instalarea suporturilor publicitare folosind echipamente de ridicat.

Marea majoritate a brandurilor investesc anual sute de milioane de euro in publicitate, tocmai pentru a putea fi prezenti mereu pe piata si a-si atrage clientii in acest fel.