Cum stă Sălajul la capitolul pensiilor?

La nivel național, numărul pensionarilor depășea 4.7 milioane în ultima lună a anului trecut. Pensia medie a acestora a fost de 2.748 de lei, după cum arată datele Casei Naționale de Pensii Publice.

Din numărul total, 52.578 sunt pensionarii sălăjeni, în urma datelor centralizate. Media pensiilor acestora a fost de 2.646 de lei, sub media națională de 2.803 lei. Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite a fost de peste 139 de milioane de lei. Comparativ cu luna noiembrie 2024, numărul sălăjenilor pensionari a crescut ușor cu 132.

Câți sălăjeni beneficiază de indemnizația socială?

Numărul total de beneficiari ai indemnizației sociale în rândul pensionarilor sălăjeni a fost în luna decembrie de 11.386 de persoane. Dintre aceștia, 10.351 sunt pensionarii din sistemul public cu indemnizație de la bugetul de stat. Valoarea media suportată din buget, în rândul celor din Sălaj, a fost de 527 de lei, cu un leu sub media națională de 528 de lei. Mai mult, din totalul beneficiarilor acestei indemnizații se regăsesc și pensionarii agricultori, în număr de 1.035. Aceștia sunt beneficiari proveniți din fostul sistem de pensii al agricultorilor. Valoarea suportată de la bugetul de stat pentru aceștia a fost, în medie, de 310 lei. Aceasta este sub media națională de 342 de lei. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, cei care beneficiază lunar de această indemnizație socială sunt pensionarii ale căror venituri și indemnizații cumulate se situează sub valoarea de 1.281 de lei.

2024, anul recalculării pensiilor

Peste 3.8 milioane de pensii au fost majorate în urma recalculării. Creșterea medie pentru cei care au avut parte de bani în plus la pensie a fost de aproximativ 622 de lei. Acest proces a constat în punerea sub recalculare a tuturor pensiilor aflate în plată la 31 august 2024. Astfel, acesta a avut impact asupra unui număr de 4.6 milioane de pensionari din toată țara.