Cum alegem tablourile canvas pentru dormitor?

Iata doar cateva aspecte pe care adeptii acestui tip de decor le iau in calcul atunci cand decid o astfel de amenajare:

Emotie. Un tablou transmite privitorilor o emotie aparte. Fiecare persoana care indrageste arta sub toate formele ei este atrasa de picturile atent realizate pe panza groasa din bumbac. Pentru cealalta categorie de persoane, pe care arta nu ii misca in niciun mod, tablourile raman totusi un obiect decorativ foarte placut. O idee de tablou care transmite emotie este de exemplu un portret la comanda cu familia. Site-ul PicturaMea ofera acest serviciu de realizare de portrete la comanda dupa poze, care reprezinta de altfel un cadou minunat pentru sotie, sau pentru el. Insufleteste deorul dormitorului. Rolul dormitorului este, prin excelenta, odihna si relaxarea. Pentru ca aceasta camera sa invite la astfel de sentimente este necesar un decor cat mai placut si armonios. Tablourile, prin emotia pe care o transfera locatarilor, au capacitatea de a plusa cu inca un strop de vitalitate perimetrul dormitorului. Decor elegant. In special canturile albe ale tablourilor, ofera un aspect foarte elegant. Se incadreaza de minune in dormitoarele cu iz de rafinament, eleganta, create dupa stiluri moderne sau clasice. In functie de preferintele dumneavoastra, puteti alege dintr-un numar mare de modele care se pliaza cu succes pe toate stilurile de home & deco.

Alege tablouri dormitor potrivite spatiului

Exista o regula nescrisa care spune ca obiectele de decor se aleg in functie de amenajarea per total a spatiilor de locuit. Desigur ca nu regulile sunt facute sa fie si incalcate de cei mai indrazneti proprietari. Totusi, in cazul in care apartineti categoriei majoritare, a celor care aleg decoratiunile dupa amenajarea dormitorului, orientati-va catre tablouri pentru dormitor care sa se plieze pe stilul si influentele create pana in acel moment.

Piesele de mobilier, precum patul, comoda sau, dupa caz, dressing-ul sunt cele mai voluminoase din cadrul acestei camere. Insa, o alegere corecta a acestor elemente nu este suficient pentru a crea un spatiu prietenos si armonios. Tocmai acest rol il au tablourile cu care sunt decorati peretii dormitorului – crearea unei continuitati si legaturi intre toate elementele din camera.

Armonia inseamna echilibru, iar acest lucru poate fi diferit de la persoana la persoana. Pentru pasionatii de natura, echilibrul inseamna orice fenomen al naturii, peisaj sau floare. Pentru acestia, tablourile care redau concrect sau abstract peisaje din natura sunt cele mai potrivite in dormitor. In cazul in care doriti un tablou original, pictat direct pe panza, va recomandam galeria de arta GaleriaMea.

O parte din ceea ce ei apreciaza ca fiind echilibru poate fi redata la cele mai inalte standarde de calitate chiar in locuinta lor. Aspectul per total al tabloului trebuie sa vina ca o completare a amenajarii spatiului si nu sa faca nota discordanta cu aceasta. Pe de alta parte, aspectul imaginii tabloului trebuie sa redea cat mai fidel un tablou clasic pictat direct pe panza, iar acest lucru este posibil prin intermediul tehnologiei Giclee. Aceste tipuri de tablouri Giclee le puteti gasi spre exemplu pe magazinul de tablouri canvas GaleriaQ. Este ogalerie de arta care vinde doar tablouri canvas de calitate, vernisate, realizate etapizat exact ca un taboul pictat direct pe panza. Este la ora actuala lucul in care gasiti printuri cele mai deosebite si de cea mai inalta calitate din Romania. Fiecare aspect in realizarea de tablouri GaleriaQ este foarte atent planificat, se folosesc materiale de inanlta calitate, iar rezultatul final este unul exceptional.