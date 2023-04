Crișeni, comuna cu cea mai mare creștere a numărului de locuitori

Numărul locuitorilor comunei Crișeni crește de la un an la altul, iar creșterea este una semnificativă, potrivit datelor Recensământului General al Populației și Locuințelor. Comuna Crasna are aproape la fel de mulți locuitori ca orașul Cehu Silvaniei, iar cea mai mică comună din Sălaj este Zalha cu mai puțin de 800 de locuitori. Referitor la municipii, orașe și comune, în cadrul județului Sălaj, localitățile care au câștigat cel mai mare număr de locuitori între cele două recensăminte, sunt comuna Crişeni care a ajuns la o populație de 3.326 de persoane (cu 685 persoane mai mult decât în 2011), comuna Hereclean cu o populație rezidentă de 3.941 de persoane (cu 366 de persoane mai mult decât în 2011) și comuna Românaşi cu o populație rezidentă de 3.118 de persoane (cu 224 de persoane mai mult decât în 2011). Ierarhia se modifică puţin dacă ne referim la creșteri în valori relative. Astfel, comunele Crişeni şi Hereclean care au crescut cu 25,9 la sută, respectiv cu 10,2 la sută față de 2011 sunt urmate de comuna Dragu cu o creştere de 9,3 procente. Comunele din județul nostru cu cele mai mari scăderi în valori relative înregistrate în decursul ultimului deceniu sunt Şimişna (833 de locuitori, –24,5 la sută față de populația din 2011) și Sălăţig (2.404 locuitori, – 17,5 la sută față de populația din 2011). Comuna cea mai mică din județ este Zalha cu 767 de locuitori. Cea mai mare comună din județ este Crasna (6.024 de locuitori) care a scăzut față de RPL din 2011 cu 461 de persoane. Din cele trei oraşe ale judeţului, Cehu Silvaniei este orașul cel mai mic ca număr de locuitori (6.369 de locuitori față de 7.214 de locuitori în 2011). Cel mai mare oraș din județ, conform rezultatelor provizorii ale RPL 2021, este Şimleu Silvaniei cu 13.948 de locuitori. Municipiul Zalău are o populație rezidentă de 52.132 de persoane, numărul locuitorilor scăzând în ultimul deceniu cu peste 4.000 de persoane.

Fotografie cu caracter ilustrativ