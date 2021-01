Cozi fără sens la Electrica

Agitați și stresați de noile reglementări privind liberalizarea pieței de energie electrică, mai mulți sălăjeni au luat cu asalt, încă din prima zi lucrătoare a anului, sediul Electrica, situat pe bulevardul municipiului Zalău. Cei mai mulți dintre aceștia au ajuns la sediul instituției pentru a înnoi contractul de furnizare după ce au auzit la televizor că dacă nu fac acest lucru vor plăti, începând cu 1 ianuarie, un preț mai mare pentru energia electrică, din cauza liberalizării pieței de energie electrică. Desigur, cu măști de protecție, dar fără a păstra distanța, oamenii stăteau la rând stresați să ajungă cât mai repede în fața ghișeului pentru a-și rezolva problema. “Am venit să îmi fac contract nou pentru că așa trebuie. Am văzut la televizor și am citit în presă despre chestiunea asta. În luna decembrie, spre final, am aflat și tot atunci din câte m-am informat eu trebuiau înnoite contractele până la finalul lunii decembrie. Apoi au anunțat că s-a prelungit termenul, până în martie anul asta. Oricum chiar dacă mai am timp, până atunci, eu am venit și prefer să stau la rând ca să îmi rezolv problema să știu că am terminat cu asta”, a spus unul dintre cei aflați la coadă.

Pentru consumatorii casnici – impactul tarifului este nesemnificativ

Reprezentanții Electrica Furnizare S.A. informează populația că nu trebuie să își facă griji în privința aceasta, iar dacă nu au reușit să semneze un nou contract până în 31 decembrie 2020, furnizarea energiei electrice va fi asigurată de către furnizorul actual. “În situația în care până la data de 31 decembrie 2020 nu încheiați un nou contract de furnizare a energiei electrice în regim concurențial (cu orice furnizor) sau în regim de serviciu universal (cu un furnizor de ultimă instanță), furnizarea energiei electrice va fi asigurată de către furnizorul de ultimă instanță actual în mod automat și după data de 1 ianuarie 2021, până la momentul încheierii unui contract de furnizare a energiei electrice în regim concurențial sau în regim de serviciu universal”, transmit aceștia. De asemenea, în situația în care consumatorii doresc să rămână în continuare clienți la Electrica Furnizare nu este nevoie să încheie neapărat un nou contract. Aceștia vor putea fi în continuare clienți în limitele de valabilitate ale contractului deja existent, cu mențiunea că se va modifica tariful aplicabil, noul tarif fiind cel precizat în “Oferta pentru serviciu universal”. În ceea ce privește tariful, pentru consumatorii casnici, respectiv clienții cu un consum mic și mediu, impactul creșterii tarifului este nesemificativ. De asemenea, reprezentanții Electrica Furnizare informează că nu este cazul ca populația, consumatorii casnici cu un consum mediu și mic, pot reînnoi contractul, dacă doresc și on-line. Astfel, în situația în care se dorește reînnoirea contractului începând cu această lună, ianuarie 2021, clienții, respectiv consumatorii, pot opta pentru încheierea unui contract pe piața concurențială sau a unui contract cu tarif de serviciu universal. Ofertele sunt disponibile pe https://www.electricafurnizare.ro/ și tot pe acest site, consumatorii pot transmite intenția de a încheia un nou contract, dar și oferta pentru care ați optat, prin intermediul unui formular on-line. Tot pe siteul precizat se pot găsi detalii cu privire la: trecerea de piața reglementată la cea concurențială, tarife pentru clienții casnici, modificarea prețului din oferta concurențială și alte aspecte. Pentru detalii suplimentare, consumatorii pot suna la numărul de Call Center 0244 406 006 (tarif normal).