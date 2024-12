Cosmin Vlaicu, ales pentru a treia oară preşedinte al Asociației Secretarilor Generali ai Județelor din România

Secretarul general al județului Sălaj, Cosmin – Radu Vlaicu, a fost ales joi, 12 decembrie, pentru a treia oară, pentru următorii 4 ani în funcția de președinte al Asociației Secretarilor Generali ai Județelor din România. Desemnarea sa a avut loc la Craiova, cu ocazia alegerii noilor organe de conducere ale acestei asociații profesionale organizate la nivel național, care cuprinde 38 de membri din cei 41 posibili. Din Consiliul director nou ales mai fac parte secretarii generali din județele Buzău, Tulcea, Iași, Ilfov, Maramureș și Ialomița.

Vlaicu, în vârstă de 51 de ani, este secretar general din 2008 iar la nivelul asociației din care face parte a fost inițial desemnat secretar executiv in perioada 2012-2016, după care a fost ales președinte de 3 ori, fapt care confirmă cel mai probabil aprecierea de care se bucură în rândul colegilor săi.

Potrivit CV-ul afișat pe pagina web a Consiliului Județean Sălaj, el are în spate o constantă carieră administrativă, ocupând succesiv mai multe funcții publice de execuție și conducere în administrația locală sălăjeană. Este jurist, doctor în științe administrative, autor de carte și articole de specialitate și totodată, cadru didactic asociat la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării a Universității Babeș-Bolyai din Cluj, Extensia Satu Mare.

Codul Administrativ prevede că fiecare unitate administrativ-teritorială are un secretar general salarizat din bugetul local. Secretarul general al judeţului este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice, administrative, sau politice, care se bucură de stabilitatea funcție și care nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţie.

