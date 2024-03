Cornelia Silaghi, viața în slujba animalelor și pasiunea pentru muzica bisericească

Cântă în corul bisericii, urmează lecții de Canto, și-a dorit să studieze medicina umană, dar a ajuns un cunoscut medic veterinar, iar asta datorită pasiunii și implicării în nobila misiune de salvare și îngrijire a animalelor. Medicul veterinar Cornelia Silaghi are o poveste aparte. Este o „moroșancă” autentică, dar a lăsat Maramureșul pentru un sălăjean alături de care și-a întemeiat familia și a pus bazele activității sale profesionale.

Pe Cornelia am întâlnit-o acum doi ani. Organizasem împreună cu Dan și Andrei o ieșire în teren, pentru a strânge gunoaiele aruncate de nesimțiți pe Meseș, dar nu aveam o mașină în care să punem deșeurile și să le ducem la depozitul de gunoi. Am dat sfoară în țară, am scris pe rețele de socializare. Au curs încurajările, felicitările pentru strângerea gunoaielor, dar o singură persoană mi-a scris că își pune gratis „duba” la bătaie și vine să ne ajute și la încărcat. Era Cornelia Silaghi.

A venit în vârful Meseșului, a parcat furgoneta la marginea drumului forestier și ne-am pus pe treabă. Saci, scutece murdare, sticle sparte, o saltea din care au ieșit șoareci și șerpi, pe toate le-am băgat în duba Corneliei. Am umplut mașina. Medicul veterinar râdea, emana energie, a pus mâna, a ridicat saci cu gunoi, a glumit. Noi, vitejii de bărbați am rămas muți de uimire văzând o femeie atât de implicată, dornică să ajute. Gunoaiele au fost duse la rampa ecologică, iar Cornelia a fost cea care și-a spălat singură duba, pentru că mașina puțea groaznic din cauza gunoiului. Așa am cunoscut-o pe Cornelia Silaghi, cea care deține la Zalău clinica veterinară „Complet Vet”. I-am propus de mai multe ori să îmi acorde un interviu, dar m-a refuzat elegant. N-are timp, e mai tot timpul la clinică, printre animale, printre necuvântătoare. Numai că întâmplarea a făcut ca zilele trecute să ne întâlnim din nou. Pregătise un moment special pentru iubitorii de animale, la târgul de nunți organizat de cotidianul Magazin Sălăjean. Nu voiam să mai ratez oportunitatea unui interviu. Așa am aflat despre Cornelia că este maramureșeancă, una autentică, o femeie puternică, greu de impresionat și sigură pe ea. În copilărie a început să cânte în corul bisericii și o face și astăzi.

Visul de a studia medicina umană a dispărut brusc. A intrat la Facultatea de Medicină Veterinară, o școală grea, dar frumoasă, locul unde ești pregătit să îngrijești, să tratezi și salvezi ființe care nu îți pot spune unde și ce le doare sau ce s-a întâmplat. Viața i-a scos în cale un sălăjean cu care s-a căsătorit, iar împreună au pus bazele clinicii „Complet Vet Zalău”. Cornelia mi-a lăsat impresia unui profesionist aparte, un veterinar care chiar îndrăgește animalele, studiază, participă la conferințe de specialitate, își petrece mare parte din timp printre câini, pisici și alte animale. Medicul veterinar tratează, îngrijește, înfrumusețează, are grijă de blana animalelor, dar le este și prieten. Să nu uităm, spune Cornelia, că un câine iubește necondiționat, nu îl interesează statutul social al stăpânului, ce mașină are, unde locuiește sau câți bani are. Câinele își iubește stăpânul și nu trădează. Dar oamenii? Poate că ar trebui să învățăm de la câini, mi-a spus „moroșanca”. Recunosc, medicul are dreptate. Mult succes, Cornelia!