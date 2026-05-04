Conducerea Dacia semnalează scăderea pieţei auto din România, pe fondul incertitudinilor economice şi legislative

Directorul Dacia, Mihai Bordeanu, şi directorul global de vânzări al companiei, Frank Marotte, au exprimat îngrijorări cu privire la evoluţia pieţei auto din România, în contextul incertitudinilor economice şi legislative, relatează HotNews. Aceştia au arătat că, spre deosebire de alte pieţe europene, unde compania înregistrează creşteri, piaţa locală se confruntă cu un recul, potrivit HotNews.

Frank Marotte a declarat că România este singura piaţă în care compania nu înregistrează creşteri, în timp ce în restul Europei evoluţia este pozitivă, conform HotNews. Acesta a atribuit situaţia actuală din România amânării programului Rabla şi contextului economic şi politic intern, notează HotNews.

La rândul său, Mihai Bordeanu a caracterizat piaţa auto din România drept „deprimată”, indicând o scădere de aproximativ 20% în primul trimestru, cu valori chiar mai ridicate în segmentul persoanelor fizice, potrivit HotNews. Acesta a subliniat că tendinţa negativă se manifestă la nivelul întregului trimestru, nu doar punctual, conform relatării HotNews.

Bordeanu a asociat evoluţia pieţei şi cu climatul general din ţară, menţionând că percepţia publică este influenţată de contextul mediatic şi de incertitudinile existente, potrivit HotNews. Declaraţiile au fost formulate într-un context marcat de creşterea taxelor în anul anterior, incertitudinile privind continuarea programului Rabla şi criza politică actuală, relatează HotNews.

În ceea ce priveşte programul Rabla, reprezentanţii companiei au arătat că nu există claritate privind lansarea acestuia în anul curent, spre deosebire de anii precedenţi, când comenzile începeau încă din luna februarie, potrivit HotNews. Lipsa unor informaţii certe afectează planificarea şi cererea din piaţă, conform HotNews.

Datele privind evoluţia companiei indică o scădere a cotei de piaţă şi a înmatriculărilor în România, în contextul unei cereri reduse, potrivit HotNews. Situaţia reflectă presiunile existente asupra pieţei auto locale, în condiţiile unui mediu economic şi legislativ incert, notează HotNews.

