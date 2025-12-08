Colindători la Consiliul Județean Sălaj

La sediul Consiliului Județean Sălaj au sosit primii colindători din această perioadă premergătoare Sărbătorilor de iarnă. „Astăzi am fost bucuroși să-i întâmpinăm la Consiliul Județean Sălaj pe primii vestitori ai Nașterii Pruncului Iisus. Până în data de 18 decembrie, mii de copii din grădinițele, școlile și liceele județului, precum și cei din centrele rezidențiale subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj vor aduce cu ei bucuria Sfântului Crăciun. Alături de Moș Crăciun, îi așteptăm pe toți cu inimile deschise și daruri sub brad. Mulțumim Inspectoratului Școlar Județean Sălaj pentru sprijinul acordat în organizarea acestui eveniment”, este mesajul administrației județului.

Share Whatsapp Email