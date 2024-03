Clujeanul întemnițat ani la rând în China, invitat să-și spună povestea la Zalău

Marius Balo, profesorul clujean întemnițat aproape un deceniu în China, a fost invitat astăzi să-și prezinte povestea de viață la Zalău, în mijlocul enoriașilor de la Biserica „Sfântul Ștefan” din Brădet, în parohia părintelui Ioan Coste.

„Pe Părintele Ioan l-am întâlnit în toamna anului 2022, atunci când am ajuns la Zalău cu pelerinajul celor 2.922 de kilometri. În momentul în care l-am cunoscut am simțit imediat că acest om poartă însemnele slujirii preoțești întipărite în suflet. Îl priveam cu drag știind că l-aș recunoaște ca preot al Celui Preaînalt chiar dacă nu l-aș vedea în reverendă. Despre unii oameni simți pur și simplu, dintr-o privire, toate elementele din care sunt alcătuiți. Nu le vezi, le simți cu sufletul. Ei sunt oamenii care nu au nimic de ascuns. Această naturalețe pe care o simți venind din partea lor e dezarmantă. Simți că îi cunoști de-o viață chiar dacă îi știi de doar câteva clipe. Simți instantaneu că ești în siguranță. Pe mâini sfințite. Pe mâini bune. Acestea sunt trăirile pe care le-am avut atunci când l-am cunoscut. Ieri, în momentul în care i-am auzit din nou vocea, am simțit același lucru, de parcă trecuse doar o clipă de atunci. Timpul parcă s-a oprit în loc. În realitate a trecut un an și jumătate”, este mesajul clujeanului. Vizita la Zalău coincide și cu prezentarea în fața publicului a romanului său autobiografic „Păturica Roz”. În anul 2010, Marius Balo s-a dus în China pentru a lucre ca profesor de engleză la o universitate. Pentru o presupusă fraudă de 80 de dolari, clujeanul a fost întemnițat opt ani. A îndurat condițiile unuia dintre cele mai dure sisteme penitenciare din lume. Din fericire, profesorul a fost eliberat și s-a întors în țară.

Sursa foto: Marius Balo