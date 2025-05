Centura Zalăului, construită de prea mult timp

Eu unul m-am săturat să aștept finalizarea centurii ocolitoare a municipiului Zalău. Sper că politicienii nu vor organiza o recepție cu tăiere de panglici la finalizarea acestei investiții. Ar fi o panglică a rușinii, cred eu. Aproape două decenii pentru o șosea ocolitoare care nu are nici 20 de kilometri? Mie mi-ar fi rușine să o inaugurez cu fast. În fine, am înțeles că lucrările se îndreaptă încet-încet spre final, iar asta este foarte bine. Sper ca drumul să fie dat rapid în folosință. Dar, cei de la Asociația Pro Infrastructură vin cu alte precizări. „Mitul vitezei chinezești, încă o dată spulberat în România pe Autostrada A0. După isprava deloc măgulitoare de pe Centura Zalău, care nici acum nu este gata, se mai rupe o dată mitul mobilizării legendare chinezești. Deși vorbim de două companii diferite, ambele sunt controlate de mâna lungă a statului chinez care în 2021 a primit interzis la licitațiile din România și, prin urmare, nu are nicio motivație să-i dea bice în teren. Așadar, devine practic o certitudine: lotul 3 al Autostrăzii A0 Nord nu va fi gata în 2025, deși a fost promis de oficialii CNAIR și MT. Ritmul nu este nici pe departe suficient. Optimist, e posibilă deschiderea traficului cam într-un an de zile, dincolo de termenul contractual din februarie 2026. Dar în scenariul pesimist ajungem (mult) în vara 2026 dacă antreprenorul nu reușește o mobilizare bună. Progresul fizic ce poate fi observat de la o filmare la asta este (foarte) slab și constructorul își mută echipele dintr-o parte într-alta a șantierului, pe modelul brevetat de turcii de la Alsim Alarko și de grecii de la Aktor în apropiere, pe sectoarele sudice ale A0. Nu există fluență în etapele de execuție, unele puncte avansează apoi stagnează aparent inexplicabil. Hei rup, stop, reconfigurare traseu. Contractul pentru cei 8,6 kilometri dintre DN3 (Pantelimon) și DN2 (Afumați) a fost semnat cu chinezii de la CCECC în 16.03.2023, are ordin de începere emis în 22.05.2023 și prevede 12 luni de proiectare și 18 de execuție. Abia în 06.08.2024 s-a emis a doua autorizație de construire aferentă restului lotului, mai bine de 6 kilometri, anterior fiind autorizată doar zona nodului cu DN2. Așadar, termenul de finalizare actualizat este prima parte a lunii februarie 2026”, este mesajul celor de la Pro Infrastructură.

Fotografie cu rol ilustrativ