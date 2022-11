Ce este si la ce foloseste certificatul  ISO 9001?

Multi oameni de afaceri pun la indoiala utilitatea reala a standardului de calitate ISO. Pentru a facilita intelegerea importantei celui mai utilizat sistem de calitate din lume si a reprezentativitatii sale pentru afacerea dvs., trebuie privit cu atentie acest tip de certificat!

Probabil ca ati vazut deja simbolul certificatului ISO 9001 langa sigla unei companii pe un site web, brosura, carte de vizita, semnatura de e-mail sau chiar pe o retea de socializare. Organizatiile au folosit aceasta strategie de multi ani pentru a comunica extern ca functioneaza in conformitate cu sistemul de management al calitatii al Organizatiei ISO. Dar stiti care este relevanta ISO 9001? Ce inseamna? De ce s-au straduit companiile din diferite sectoare, atat in industrie, comert si servicii, sa obtina certificatul de calitate?

Pentru a intelege certificatul ISO 9001 in domeniul de aplicare al caruia functioneaza si reprezentativitatea sa in afaceri, acum va vom oferi o prezentare generala a standardului utilizat de mii de companii. Pentru a intelege aparitia certificatului, este mai intai necesar sa intelegem originea ISO 9001. Certificatul de calitate este rezultatul certificarii in ISO 9001. Standardul de calitate a fost creat de Organizatia ISO, al carei acronim inseamna Organizatia Internationala de Standardizare.

Cu sediul central la Geneva, Elvetia, ISO a fost fondata in urma cu aproximativ 70 de ani. ISO a fost conceputa cu intentia de a crea norme care sa fie standarde pentru organizatiile din toate tarile. Adica ca ar putea fi folosite si recunoscute in orice limba sau natiune. Organizatia are in prezent membri in aproximativ 170 de tari. Odata cu aparitia Organizatiei, ISO 9001 a fost dezvoltat in 1987, creand in consecinta si certificatul de calitate care este simbolul standard de certificare. ISO 9001 se bazeaza pe standardul britanic BS5750. Desi a fost considerat relevant, BS5750 a avut unele ineficiente, cum ar fi problema managementului procesului si satisfactia clientilor.

ISO 9001 a fost considerat un standard international pentru a garanta calitatea produselor si serviciilor. De asemenea, facilitarea problemei exporturilor si reducerea costurilor de productie.

ISO prezinta o serie de standarde pentru diferite zone ale pietei; precum ISO 14001 axat pe sistemul de management de mediu. Acesta abordeaza cerintele cheie pentru companii de a identifica, controla si monitoriza impactul lor asupra mediului. Exista ISO 22000 axat pe siguranta alimentara, OHSAS 18001 axat pe managementul sanatatii si securitatii in munca, printre altele.

Dintre standardele ISO, cel mai folosit de companii este ISO 9001 atat pentru relevanta, cat si pentru domeniul de aplicare. El este responsabil de sistemul de management al calitatii. Pe aceasta se bazeaza companiile pentru a optimiza procesele de operare.

ISO 9001 a fost creat cu perspectiva ca companiile certificate isi ating obiectivele si pot garanta eficienta atat in productia, cat si in livrarea produselor/serviciilor.

In acest sens, una dintre solutiile de baza ale ISO 9001 este, asadar, atingerea unui consens asupra solutiilor care sa poata raspunde cerintelor companiei, societatii si comertului, adica tuturor partilor interesate.

Pentru ce este certificatul folosit?

Una dintre preocuparile oamenilor de afaceri este ca certificatul de calitate nu este altceva decat o poza agatata in birou sau un simbol achizitionat de companie. Pentru a clarifica acest tip de indoiala si a arata beneficiile reale pe care certificarea ISO 9001 le ofera unei afaceri, vom aminti mai jos cateva avantaje ale standardului.

Fiabilitate

Clientii isi doresc mai mult decat un produs sau serviciu la un pret bun, se asteapta si la calitate in ceea ce platesc. Nu este greu de gasit cazuri de consumatori care contesta fiabilitatea unui anumit brand. Serviciile si produsele care prezinta incertitudini in ceea ce priveste originea sau calitatea lor sunt vazute negativ de piata si au o imagine deteriorata.

ISO 9001 propune cerinte care imbunatatesc sistemul de management al calitatii prin imbunatatirea proceselor organizatiei in general. Prin urmare, incurajeaza imbunatatirea tot mai mare a companiilor.

Standardul este respectat si cunoscut de toate tarile. Adaugarea certificatului marcii dumneavoastra inseamna ca compania respecta fiecare dintre cerintele stipulate de ISO 9001. Cu alte cuvinte, certificatul de calitate aduce securitate si incredere companiilor care il folosesc.

Recunoastere internationala

Aproximativ 170 de tari utilizeaza standardele Organizatiei ISO si peste un milion de companii din intreaga lume au fost deja certificate in ISO 9001. ISO 9001 are validare si recunoastere internationala. Certificatul standard deschide usi pentru negociere cu orice tip de companie din interiorul si din afara tarii.

Este important de subliniat faptul ca fiecare natiune primeste propria sa versiune a normei bazata pe si adaptata de la legislatia interna. In Romania , standardul este cunoscut ca ISO 9001, care este recunoscut pentru relatiile comerciale cu orice alta tara. Prin urmare, daca vrei sa extinzi frontierele afacerii tale, unul dintre eforturile companiei tale trebuie sa fie acela de a dobandi certificatul de calitate. A avea certificatul 9001 este sinonim cu preocuparea pentru asteptarile si interesele clientilor. Retineti ca standardul a fost creat cu accent pe client. Sondajele si interviurile consumatorilor fac parte din strategiile standardului de adaptare la interesele publicului.

Fiecare companie care are clienti multumiti are mai multe sanse sa creasca in venituri si, in consecinta, in profitabilitate. Un alt beneficiu de a fi apreciat este imbunatatirea imaginii externe, care este una dintre caracteristicile managementului calitatii.