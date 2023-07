Cauţi pergole clasice sau moderne? Află de aici de Coneltex şi de aceste sisteme

Daca esti proprietarul unei cafenele sau a unui restaurant, atunci desigur ca doresti pentru clientii tai tot ce-i mai bun si promisiunea lor ca se vor mai intoarce in cadrul locatiei tale. Dar pentru ca acest lucru sa se intample trebuie sa fi dispus sa investesti in prima faza. Pe langa lista de meniuri, de aperitive si de deserturi, amenajarea localului joaca un rol important. Daca vrei sa oferi o noua estetica spatiului tau atunci trebuie sa afli din aceste randuri de pergole si de rolul lor in cadrul unui local.

Daca nu stii exact ce sunt acele pergole clasice, atunci trebuie sa citesti in cele ce urmeaza despre ele si sa afli despre un furnizor cu experienta care te poate ajuta sa le cumperi. Coneltex are o experienta indelungata, ceea ce te va bucura pe tine ca potential client pentru ca vei putea sa colaborezi cu o firma de incredere. Vei putea avea parte de un aspect estetic ingrijit si bine pus la punct.

Pergolele clasice sau moderne sunt tot mai cautate

Aceste pergole au misiunea de a adauga un strop de eleganta si confort in spatiul tau exterior. Acestea vin la pachet cu o protectie solara eficienta, cat si cu un aspect estetic deosebit. Pergolele noastre sunt o alegere moderna atat pentru gradina ta, daca doresti sa-i dau un refresh in ceea ce priveste amenajarea, dar si pentru terasa sau spatiul pe care vrei sa il aloci pentru diverse petreceri.

De la Coneltex vei gasi diverse tipuri de pergole din care poti sa alegi ceea ce crezi tu ca se potriveste cu cerintele tale.

Pergole clasice, acestea sunt realizate din materiale de inalta calitate, aluminiu certificat CE si tesatura opaca cu filtrare UV si o anumita rezistenta la apa. Totodata acestea sunt rezistente la vant si la zapada.

Pergole seria wave, acest tip de pergola este preferata de utilizatorii comerciali. Contine aluminiu certificat CE si o tesatura opaca de inalta calitate.

Pergole seria rolling roof, acestea sunt niste elemente care se armonizeaza perfect si fac legatura intre tehnologie si eleganta. Sunt realizate din panouri din aluminiu, cu o latime de 36 de cm care se rotesc in jurul axei lor, efectuand miscarea de pliere.

De la Coneltex poti sa cumperi aceste pergole

Acestea, dar si multe alte modele de pergole sunt disponibile pe site-ul oficial Coneltex.ro. Poti sa alegi in functie de spatiul pe care il la dispozitie, si in functie de estetica pe care o doresti pentru locul tau, vezi aici pergole de la Coneltex si solicita o oferta.

Ai parte de garantie timp de 2 ani la aceste sisteme si in plus de asta stii cu certitudine ca ai ales aceste sisteme care au un standard de calitate si tehnologie de ultima generatie. Design-ul inovator al acestor produse denota faptul ca intotdeauna exista o anumita conexiune intre functionalitate si aspect.

Conteaza pe magazinul Coneltex pentru aceste pergole moderne sau clasice, in functie de preferintele tale.

Date de contact:

+40722 332 623

office@coneltex.ro