Caută saltele memory foam – cele care îţi îmbunătăţesc simţitor somnul în timp record

Nu va mai chinuiti sa dormiti intr-un pat incomod, intrucat calitatea somnului va afecteaza modul in care va simtiti si functionati zi de zi, astfel incat a avea o saltea de pat confortabila este foarte important. Spuma cu memorie face ca patul tau sa devina comfortabil, iar senzatia de bine se intensifica.

Saltelele, topperele pentru saltele si pernele din spuma sunt mai mult decat confortabile, pentru ca va pot oferi suportul necesar pentru a remedia mai multe dintre problemele legate de somn. Veti afla mai multe detalii despre saltelele memory foam in cele ce urmeaza si veti descoperi modul in care salteaua de pat va poate transforma in bine experienta in timpul somnului. Spuma cu memorie este acea parte din saltea care iti da senzatie de bine in timpul somnului.

Chiar daca partenerul tau se mai intoarce in timpul noptii, vei putea dormi nestingherit si profund, fara sa fii deranjat. Spuma cu memorie este mai confortabila si fiabila ca spuma poliuretanica obisnuita, rezultand faptul ca aceste saltele memory foam au devenit tot mai cautate. Asadar, daca sunteti in cautarea unei suprafete de somn ferme, dar confortabile, atunci saltelele memory foam pot fi o alegere perfecta, pentru ca se muleaza pe corp, pentru a oferi suport personalizat acolo unde aveti cel mai mult nevoie si va impiedica sa va scufundati prea mult in saltea, determinand o postura incorecta in timpul somnului.

Daca dormi pe o singura parte, este posibil sa experimentezi o presiune pe solduri si pe umeri, ceea ce ingreuneaza somnul profund sau continuu. Acest lucru poate provoca, de asemenea, dureri de spate si dureri greu de scapat. Prin urmare, saltelele memory foam raspund usor la greutatea corpului si amelioreaza punctele de presiune. Oferind un sprijin de neegalat, spuma cu memorie va ajuta, de asemenea, sa va mentineti coloana vertebrala corect aliniata in timpul somnului, reducand durerile de spate simtitor. Toate aceste beneficii se aduna la un somn mai bun, iar direct responsabilade confortul rezultat in aceasta directie este salteaua cu memorie.

Alegerea unei saltele memory foam pentru dormitorul tau este o decizie importanta deoarece dormitorul tau este ascunzatoarea ta, locul in care iti poti gasi linistea la finalul fiecarei zile. Ei bine, asta inseamna ca tot ce este in interiorul casei sau ar trebui sa fie confortabil, frumos si benefic pentru tine. Cel mai important dintre toate este selectia patului, dar mai ales a saltelei care se afla deasupra acestuia. Procesul de selectare a unei saltele este esential in timpul mobilarii dormitorului. Dar cum afli care saltea este potrivita pentru tine?

Ei bine, un prim aspect pe care ar trebui sa il luati in considerare este legat de nevoile pe care le aveti, cele ale partenerului, dar si bugetul. Daca vreti un somn de calitate, ar trebui sa fiti pregatit sa platiti ceva mai multi bani. De asemenea, poate fi dificil sa selectati un tip de saltea bun care sa functioneze pentru nevoile pe care le aveti. Cu toate acestea, de multe ori, oamenii nu inteleg pe deplin avantajele si dezavantajele acestui tip de saltea memory foam. Totusi, trebuie sa tineti cont de faptul ca va veti folosi de o saltea mult timp, deci este important sa luati in considerare diferitele avantaje sau chiar si dezavantaje ale acesteia.

De asemenea, aceste saltele memory foam contin de cele mai multe ori si spuma poliuretanica. Acest tip de spuma se gaseste in mod obisnuit in majoritatea canapelelor, saltelelor sau scaunelor auto. Spuma cu memorie este un tip de material foarte durabil daca are o densitate suficient de mare si este, de asemenea, cunoscuta pentru ca ofera un suport bun si o reducere excelenta a presiunii. Aceste tipuri de saltele pentru paturi au de obicei o durata de viata mai lunga, comparativ cu saltelele cu arc.

Cand folositi o saltea cu spuma cu memorie, este mai putin probabil sa va simtiti partenerul atunci cand acesta se misca de pe o parte pe alta. Prin urmare, exista o sansa redusa ca tu sa te deranjeze ridicandu-se sau intorcandu-se. Acest lucru se datoreaza in parte densitatii saltelei. Deoarece va scufundati, miscarea este practic absorbita de saltea si nu genereaza miscari bruste la suprafata, asa cum s-ar intampla cu o saltea traditionala cu arc.

Intra si tu chiar acum pe site-ul magazinului nostru online, noapte-buna.ro, si comanda saltele memory foam de buna calitate. Vestea buna este ca in magazinul nostru virtual poti gasi disponibile o o gama variata de saltele in varianta memory foam cu inaltimi diferite. Totusi, pentru a beneficia de cat mai multe avantaje, va recomandam sa optati preferential spre o grosime a saltelei de minim 20 cm, aceasta fiind dimensiunea ideala, care poate spori confortul si senzitia de bine in timpul somnului.

Magazinul Noapte Buna are grija ca somnul tau sa fie unul corect si odihnitor, tu ai grija sa alegi produsele noastre!