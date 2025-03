Candidat PNL la Primăria Zalău?

Una dintre întrebările la care președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, a răspuns în cadrul întâlnirii de astăzi cu presa locală a fost cea referitoare la un eventual candidat PNL la funcția de primar al municipiului Zalău. Președintele administrației județului a spus că va susține un candidat a cărui scop clar este dezvoltarea orașului Zalău, îmbunătățirea vieții social-economice la nivel local. „Este nevoie de oameni cu personalitate, cu experiență. În ceea ce privește candidatura unui membru liberal pentru funcția de primar al municipiului Zalău, Partidul Național Liberal are oameni care ar putea conduce foarte bine orașul, dar nu doresc să comunic numele acestora pentru că deocamdată nu am acordul lor. Vă spun asta pentru că trebuie să fim responsabili când abordăm subiecte doar de dragul de a face vâlvă. Urmează să analizăm în următoarea săptămână sau două dacă oamenii potențial-candidați își doresc, dacă își asumă această responsabilitate. Trebuie să mai vedem și un alt element deosebit de important și anume dacă profilul acelui candidat este potrivit pentru cetățeni. Eu unul consider că cel mai important lucru pentru un politician este să aibă o legătură bună cu cetățenii. Eu astăzi simt nevoia să aleg un om care poate realiza unitate, legătura între tineri și vârstnici, comunicarea între instituțiile fundamentale ale județului. Vom analiza la nivelul partidului dacă ne vom depune candidat sau nu”, a declarat Dinu Iancu Sălăjanu. Întrebat și dacă există posibilitatea ca PNL să susțină un candidat independent, liderul liberal a adăugat că nu exclude o asemenea posibilitate.

