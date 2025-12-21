Camelia Burghele, în echipa care va juriza concursul „Mâncarea e identitate”

Concursul „Mâncarea e identitate” este o competiție de rețete lansată de platforma „Amintiri gustoase” și se concentrează pe ideea că mâncarea reflectă povestea, originile și personalitatea cuiva, invitând oamenii să-și împărtășească preparatele care le reprezintă identitatea. Vestea bună este că din echipa juriului face parte și Camelia Burghele, etnolog și antropolog cultural, dublu licențiată în Litere și Jurnalism (UBB Cluj), cu studii doctorale și postdoctorale (UBB Cluj, Academia Română), și una dintre vocile importante ale noii generații de antropologi români. Cercetările ei vizează fenomenele culturale ale globalizării și urbanului, transformările satului post-tradițional și felurile în care omul contemporan se raportează la ritual, credință și supranatural. În acest an a lansat volumul „Sarmale și serotonină”, un proiect editorial unic care îmbină antropologia culinară cu gastronomia tradițională. Cartea explorează semnificațiile culturale și identitare ale sarmalelor, pe baza cercetărilor de teren realizate în satele sălăjene, fiind mai mult decât o colecție de rețete, potrivit platformei Amintiri Gustoase.

