Câine furat în Cluj, recuperat la Dragu

O femeie din Cluj-Napoca a rămas zilele trecute fără câinele de rasă, animalul fiind furat dintr-un mall clujean. Femeia a descris emoțiile prin care a trecut, dar mai ales faptul că a reușit prin eforturi proprii să dea de urma cățelului și, în cele din urmă, să-l recupereze. “Primul lucru care l-am făcut a fost să caut camere de supraveghere pe stâlpii din zona în care a dispărut câinele. Apoi au urmat o sumedenie de cereri scrise și rugăminți la administratorii camerelor, pentru a le putea viziona. Ulterior am observat pe o cameră de supraveghere cum o femeie se apropie de cățel, îl ia în brațe și fuge cu el spre Iulius Mall parc. Părea o femeie de etnie romă, însă nu se distingeau clar semnalmentele ei. (…) Am chemat poliția pentru identificare, iar în cele din urmă femeia a recunoscut că a luat cățelul și l-a dus copiilor ei, undeva în comuna Dragu, județul Sălaj. Escortați de poliție, am plecat spre sediu unde am așteptat familia hoaței să predea cățelul. Acesta este într-o stare de traumă, fiind bătut și lovit, având răni cauzate de mușcături pe spate și în zona capului. Ulterior, la sediul Poliției, hoața a recunoscut că era frumos și l-a luat pentru copiii ei. Deși nu merită, am retras plângerea pentru că pedeapsa pentru acest furt e nesemnificativă, cățelul a fost găsit și înapoiat (…). Mulțumesc comunității, prieteniilor și autorităților. Fără voi nu aș fi găsit cățelul”, a spus proprietara patrupedului, pentru portalul Stiridecluj.

Foto: Facebook