BNR lansează un set de monede cu tema Jocurile Olimpice

Jocurile olimpice ne bat la uşă, iar Banca Naţională a României pregăteşte o surpriză pentru colecţionari. BNR lansează în circuitul numismatic, azi, un set de monetărie cu tema Jocurile Olimpice de Vară din 2024. Setul de monetărie conţine monedele româneşti aflate în circulaţie, cu valoare nominală 1 ban, 5 bani, 10 bani, 50 bani şi o medalie din argint, toate realizate în condiţii de calitate proof like. Medalia din argint are un diametru de 28 mm şi o greutate de 15,5 grame. Aversul prezintă torţa olimpică, un grup de alergători olimpici antici în fundal şi inscripţia „JOCURILE OLIMPICE DE VARA 2024” în arc de cerc, iar reversul redă portretul şi numele lui George Gh. Bibescu, primul român membru al Comitetului Internaţional Olimpic. Setul de monetărie este prezentat sub formă de pliant, introdus într-un etui, piesele componente fiind încastrate în locaşuri speciale.

Tirajul maxim al acestei emisiuni numismatice este de 5.000 seturi, iar preţul de vânzare, exclusiv TVA, pentru setul de monetărie este de 400 lei. Lansarea în circuitul numismatic se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

Pe de altă parte, legat tot de JO de la Paris, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a afirmat că misiunea forţelor de ordine în Franţa certifică nivelul de expertiză, profesionalismul poliţiştilor şi jandarmilor români în misiunile externe desfăşurate până acum: „Este o misiune importantă şi pentru Ministerul Afacerilor Interne, pentru Jandarmerie, pentru Poliţia de Frontieră, două arme importante ale ministerului, pentru că ea certifică, o dată în plus, nivelul de expertiză pe care îl deţineţi şi dumneavoastră şi colegii dumneavoastră, profesionalismul de care aţi dat dovadă în misiunile desfăşurate până acum şi capacitatea armelor noastre, din Ministerul Afacerilor Interne, de a face faţă unor misiuni complexe”. El a adăugat că este o misiune importantă pentru partenerii francezi, la care participă un număr de 44 de ţări partenere, care vor desfăşura misiuni de menţinere a ordinii şi liniştii publice, a siguranţei cetăţenilor, a participanţilor la Jocurile Olimpice şi Paralimpice şi a turiştilor care vor vizita Parisul cu această ocazie. „Veţi participa la aceste misiuni alături de colegi din Franţa, în primul rând, bineînţeles, dar şi de colegi din alte state. Veţi fi în elita mondială a forţelor de Jandarmerie şi Poliţie de Frontieră, în general a forţelor de menţinere a ordinii şi liniştii publice. Veţi lucra alături de alte zeci de mii de colegi, 35.000 din câte am înţeles, pentru domeniul Jandarmerie şi Poliţie, deci Jandarmerie, în general, dar vor fi şi forţe private, câteva mii de experţi în domeniul securităţii”, a mai spus Predoiu.

Conform ministrului, această acţiune este o confirmare a nivelului ridicat la care au ajuns armele MAI.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro