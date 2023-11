Beneficiile cafelei decofeinizate pentru sănătate

Probabil că vă întrebați, ce rost are să beți cafea dacă nu vine cu cel mai esențial element al ei, cofeina? Vă înțelegem confuzia. La urma urmei, aceasta este caracteristica care dă numele acestei băuturi delicioase și care ne ajută, de asemenea, să ne menținem treji și plini de energie. Cu toate acestea, există multe persoane care iubesc cafeaua decofeinizată, iar motivul principal este datorită beneficiilor sale pentru sănătate.

Trebuie remarcat faptul că unul dintre principalele avantaje ale cafelei decofeinizate este faptul că gustul și textura acesteia sunt aceleași cu cele ale cafelei tradiționale. Cu toate acestea, deși este practic la fel, multe persoane preferă cafeaua decofeinizată, deoarece nu are la fel de multe repercusiuni asupra organismului nostru ca opțiunea mai naturală. De fapt, aceasta are mai multe efecte pozitive, pe care le menționăm mai jos.

Cafeaua decofeinizată aduce plăcere și fericire

Deși mulți nu leagă fericirea de un organism funcțional, putem spune că aceasta are un mare efect pozitiv asupra menținerii corpului nostru sănătos și puternic. Fericirea pe care o aduce cafeaua decofeinizată vine din plăcerea de a savura o infuzie delicioasă și plăcută la un moment plăcut al zilei, un obicei pe care mulți oameni îl au.

Cafeaua decofeinizată conține o mare varietate de vitamine

Cantitatea de vitamine pe care o cafea decofeinizată o poate oferi organismului nostru este enormă. Una dintre cele mai importante este vitamina B3, care ajută la eliminarea substanțelor toxice din organism. Vitamina B2 este, de asemenea, responsabilă pentru prevenirea durerilor de cap, a cataractei și a cancerului; ca să nu mai spunem că îmbunătățește și sistemul imunitar, acneea și aspectul părului și al pielii. Pe de altă parte, mai conține magneziu, care menține un bun echilibru în organismul nostru, fier, care ajută la funcționarea sistemului sanguin și, în sfârșit, calciu, care îmbunătățește hipertensiunea, simptomele menstruației și întărirea oaselor și a dinților.

Cafeaua decofeinizată este o infuzie bogată în potasiu

Nu putem uita să menționăm că o cafea decofeinizată este o sursă bogată de potasiu, care ajută la prevenirea bolilor reumatice și a artritei. De asemenea, ajută tensiunea arterială, prevenind bolile și problemele cardiace.

Cafeaua decofeinizată oferă și energie

Doar pentru că este decafeinizată nu înseamnă că acest tip de cafea nu ne poate oferi acel mic impuls de care avem cu toții nevoie dimineața. S-a dovedit că ajută la prevenirea îmbătrânirii, oferind energie atât organismului, cât și creierului.

Cafeaua decofeinizată reduce riscul de diabet 2

S-a dovedit că cafeaua decofeinizată și cea cofeinizată (tradițională) oferă mulți nutrienți și beneficii atunci când vine vorba de prevenirea apariției unor boli precum diabetul de tip 2. Dacă aveți un istoric familial sau un risc ridicat de a dezvolta diabet, atunci această infuzie este ideală pentru dumneavoastră.

Cafeaua decofeinizată inversează bolile degenerative

Unul dintre principalele motive pentru care multe persoane consumă cafea decofeinizată este datorită proprietăților sale de a preveni bolile degenerative. Printre acestea se numără Alzheimer, Parkinson și altele care sunt cauzate de afectarea cognitivă. Prin urmare, consumul acestei infuzii este ideal chiar și la vârste înaintate.

Cafeaua decofeinizată ajută în cazul anxietății

Multe persoane pot dezvolta nervozitate sau anxietate atunci când consumă cafea tradițională în cantități mari, dar acest lucru nu se întâmplă cu cafeaua decofeinizată. S-a dovedit prin studii de la Harvard că acest tip de cafea are efecte antidepresive și, de asemenea, reduce anxietatea și stresul.

O digestie mai bună cu cafea decofeinizată

Dacă suferiți de probleme de constipație care vă afectează zona abdominală a corpului, veți observa că acestea se vor îmbunătăți semnificativ prin consumul de cafea decofeinizată. Toate acestea datorită prezenței în compoziția sa a diferitelor vitamine și minerale. Dacă vreți să vă bucurați la maximum de toate beneficiile pe care vi le oferă, este recomandat să o beți cu puțin sau deloc zahăr, fără frișcă și fără ciocolată.