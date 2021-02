BENCOMP modifică lungimile standard la profilele WPC pentru terase, garduri, lambriuri etc.

Foto – gard realizat din profile WPC Bencomp

Asa cum v-am obisnuit dintotdeauna, si pe voi clientii nostri actuali dar si pe cei viitori, Bencomp cauta in permanenta metode de a imbunatati experienta voastra de utilizatori. Atat in ceea ce priveste calitatea produselor si diversitatea acestora, prin introducerea in portofoliu de noi profile, dar si in ceea ce priveste consilierea pre-vanzare si suportul logistic si tehnic.

Am constatat de-a lungul timpului ca exista probleme legate de transport, atunci cand vorbim de profilele WPC Bencomp avand lungimea standard de 4000 mm (4 metri). Pe langa faptul ca sunt mai dificil de manipulat, datorita gabaritului si greutatii coletelor, exista zone neacoperite de transportatorii sau curierii cu care lucram, astfel ca lungimea devine o bariera pentru unii dintre clientii nostri.

Din acest motiv, a fost luata decizia ca lungimea standard pentru profilele de gard sa fie 2 metri (2000 mm), iar pentru profilele de pardoseala lungimea standard sa devina 2,4 metri (2400 mm).

Avantajele dimensiunii (lungimii) de 2000/2400 mm:

îmbunătăţirea rezistenţei şi a rigidităţii, prin eliminarea deformărilor/flambarii datorate lungimii de 4000 mm

Logistica mai usor de realizat prin manevrare mult mai usoara in timpul transportului, atat prin firmele de curierat cat si cu autoturismul personal.

Ambalare mai adecvata pentru a evita daunele din timpul transportului.

Posibilitate mai usoara de manevrare in timpul montajului

Foto – terasa realizata din profile WPC Bencomp

Pentru clientii care totusi doresc sa achizitioneze profilele noastre la 4000 mm (4 metri) am pastrat aceasta posibilitate fie in situatia in care acestia se vor ingriji de asigurarea transportului si vor ridica produsele de la sediul din Buzau al fabricii BENCOMP, fie achizitioneaza o cantitate de minim 100 bucati de profile WPC (total comanda – combinatie de orice profile), situatie in care ne vom ocupa de organizarea transportului catre clienti.

In ceea ce priveste consilierea pre-vanzare, ne propunem sa incepem in curand o serie de articole in care sa prezentam modul de realizare si calculul de necesar pentru mai multe modele de garduri, in asa fel incat sa iti fie usor sa alegi profilele necesare si sa iti faci singur calculele in functie de dimensiunile pe care le doresti pentru gardul tau.

Foto – Gard, porti si balustrade pentru balcon realizate din profile WPC Bencomp

Pana atunci, daca vrei sa afli mai multe despre utilizarile lemnului compozit (WPC) intra pe site-ul nostru www.wpcromania.ro si descopera cat de multe poti sa faci cu acest profil durabil, ecologic si versatil.

Ne poti contacta prin formularul de contact sau ne poti trimite e-mail, mesaj WhatsApp, datele de contact (adrese de e-mail si numerele de telefon mobil) ale tuturor consilierilor nostri de vanzari sunt tot in sectiunea „Contact”.

Foto- Mobilier de gradina realizat din profile WPC Bencomp

Foarte multe imagini cu lucrari ale clientilor nostri gasesti – tot pentru inspiratie – pe pagina noastra de Facebook. Daca iti place ce gasesti acolo, da-ne Like si Share!