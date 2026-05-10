Bani pentru teatru

Asociațiile și fundațiile pot accesa o nouă linie de finanțare nerambursabilă. Consiliul Județean Sălaj a dat startul selecției de proiecte care vizează exclusiv activitățile de teatru amator, oferind sprijin financiar entităților care contribuie la viața culturală a județului. Bugetul total alocat acestei sesiuni este de 70.000 lei. Propunerile de proiecte pot fi depuse la Registratura Județului Sălaj din Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11, Zalău, până în 8 iunie 2026, ora 16:00, procesul de evaluare și selecție urmând să aibă loc în intervalul 9 – 12 iunie 2026. Toate informațiile necesare sunt disponibile pentru consultare pe pagina de internet cjsj.ro, secțiunea Strategii/Programe/Proiecte. Tot acolo vor fi publicate și rezultatele finale ale selecției.

Share Whatsapp Email