Avertismentul pompierilor: Atenție la must!

A venit momentul recoltării strugurilor, mustul este o băutură pe care foarte mulți români adoră să o consume. Dar, potrivit pompierilor sălăjeni, mustul poate deveni un adevărat pericol pentru organism. În fața recipientelor pline cu licoarea pe cale să se transforme în vin prin fermentație, oamenii nu realizează amenințarea care pândește tăcut, și anume intoxicația cu monoxid de carbon. Utilizatorii sunt rugați să nu amplaseze recipientele cu must pentru fermentare în spații închise, unde circulația aerului este limitată. În lipsa oxigenului din beciuri sau magazii, încăperi folosite de regulă pentru depozitarea recipientelor cu must, dioxidul de carbon emanat în urma procesului de fermentaţie se transformă în monoxid de carbon, un gaz fără culoare sau miros. Acesta pătrunde în organism pe cale respiratorie şi constituie o otravă puternică. În momentul în care se inhalează intoxicaţia şi apar primele simptome, persoana nu mai are puterea de a reacţiona. În cazul concentraţiilor mari de monoxid de carbon, aceste simptome se dezvoltă fulgerător şi provoacă moartea în câteva minute. Pentru a evita cazurile de intoxicaţie cu monoxid de carbon pe timpul fermentării mustului, pompierii recomandă următoarele măsuri de prevenire: nu puneţi mustul la fermentat în spaţii închise; nu intraţi în încăperile în care fierbe vinul, fără a asigura o ventilaţie corespunzătoare; anunţaţi pe cineva că veţi intra într-o astfel de încăpere; verificaţi concentraţia de oxigen din încăperea în care intraţi, prin aprinderea unei lumânări. În cazul în care se va stinge, înseamnă că nu există suficient oxigen. Nu intraţi în încăperea în care există deja o victimă fără echipament de protecţie pentru că este posibil să vă intoxicaţi şi dumneavoastră. Sunaţi la 112 în astfel de situaţii.

