Laptele de cămilă, promovat de un sălăjean intrat în Cartea Recordurilor

Gabriel Lavricncic este sălăjeanul cunoscut pentru că a intrat în Cartea Recordurilor datorită numărului mare de scrisori primite și trimise de-a lungul anilor. Gabriel este și reprezentantul unei importante companii producătoare de mobilă din județul Sălaj, companie pe care o reprezintă în această perioadă în Kazahstan.

Lavrincic nu vorbește doar despre relațiile comerciale dintre România și Kazahstabn, ci și despre viața, despre obiceiurile și bucătăria tradițională din această țară. Un produs apreciat în Kazahstan, spune Lavrincic, este laptele de cămilă. „Aici, în Kazahstan, continuăm cura cu lapte de cămilă, pe care kazahii îl numesc șubat (шубат). În Asia Centrală, laptele de cămilă este cunoscut drept aurul alb lichid. Laptele de cămilă este cel mai sănătos lapte din lume, foarte apropiat din punct de vedere al compoziţiei cu laptele matern și nu provoacă alergii. Are un conţinut crescut de vitamina C, este foarte slab şi considerat un adevărat leac bogat în vitamine şi proteine, tolerat chiar şi de cei cu intoleranţă la lactoză. Este folosit în medicină și în industria cosmetică. Dermatologii afirmă cu precizie: beneficiile laptelui de cămilă pentru piele, le depășesc pe cele ale exfoliantilor de acid, măștilor hidratante și serurilor de vitamina C, toate la un loc. Cămila în cultura popoarelor din Asia Centrală joaca un rol important, ea nu este doar un animal, care aduce beneficii, ci şi un simbol”, este mesajul lui Gabriel Lavrincic.