Au început intervențiile la derivația Barcău, un punct strategic în gospodărirea apelor

Angajații Sistemului de Gospodărire a Apelor Sălaj execută lucrări de întreținere la derivația Barcău. Acestea vizează tăierea vegetației, conform programului de gospodărire a apelor aprobat. Derivația Barcău are o priză (element tehnic specific) care asigură alimentarea cu apă a localităților din zonă. Lucrările sunt necesare și utile inclusiv pentru prevenirea inundațiilor. Aceasta cuprinde construcţiile şi instalaţiile necesare preluării apei din sursa naturală în scopul deservirii diverselor folosinţe. Administraţia Bazinală de Apă Someș-Tisa administrează apele din domeniul public și infrastructura formată din lacuri de acumulare, diguri de apărare împotriva inundațiilor, canale, derivații interbazinale, prize de apă și alte lucrări specifice, precum și infrastructura sistemelor de veghe hidrologică, hidrogeologică și de monitorizare a calității resurselor de apă aflate în patrimoniul său, în scopul cunoașterii și gestionării resurselor de apă de suprafață și subterane. Derivația Barcău este o lucrare hidrotehnică importantă din județul Sălaj. Aceasta funcționează din anul 1993, are o lungime de aproximativ 15 km și redirecționează apele râului Barcău către acumularea Vârșolț, având un rol critic în gospodărirea apelor.

