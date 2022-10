Atenție, angajatori! Noi tipuri de concedii pentru angajați

Angajații au dreptul la noi tipuri de concedii care nu vor afecta concediile anuale de odihnă. Este vorba despre concediul de îngrijitor și concediul pentru urgențe familiale medicale.

Noile tipuri de concedii au fost introduse în Codul muncii chiar din această lună, mai exact din 22 octombrie, ca urmare a unor directive europene ce au ca scop concilierea vieții profesionale cu cea de familie. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj, concediul de îngrijitor, diferit de cel medical, este pentru îngrijirea pacientului oncologic și are o durată de cel mult cinci zile lucrătoare pe an. Acesta se acordă la cererea salariaților care îngrijesc ori sprijină o rudă sau o persoană cu probleme grave de sănătate ce stă în aceeași locuință cu angajatul. “Prin legi speciale sau prin contractul colectiv de muncă aplicabil se poate stabili pentru concediul de îngrijitor o durată mai mare de cinci zile”, au precizat reprezentanții ITM Sălaj. De asemenea, pentru acordarea concediului pentru urgențele familiale, salariații vor putea solicita zece zile lucrătoare într-un an calendaristic, condiția fiind informarea anterioară a angajatorului. Aceste zile trebuie recuperate ulterior de salariat, modalitatea de recuperare urmând să se facă de comun acord cu angajatorul.

Salariații nu pot fi dați afară în timpul concediilor

Drepturile dobândite de salariat înainte de intrarea în diferite tipuri de concedii: de creștere a copilului, de îngrijire a copilului bolnav, de acomodare pentru adopția copilului, paternal, de formare profesională sau de îngrijitor vor trebui menținute pe toată durata concediilor respective. Aceeași regulă se aplică și atunci când salariatul absentează pentru urgențe familiale. “Concediul de îngrijitor și absența de la locul de muncă pentru urgențele familiale sunt considerate, începând din 22 octombrie, perioade de activitate prestată care nu afectează numărul zilelor de concediu de odihnă”, au adăugat reprezentanții ITM Sălaj. Pe durata efectuării concediului de îngrijitor sau pe durata absentării de la locul de muncă, în cazul urgențelor familiale, salariatul nu poate fi disponibilizat. Salariaţii care consideră că au fost concediaţi pentru exercitarea acestor drepturi pot solicita angajatorului să prezinte, în scris, motivele care au stat la baza deciziei de concediere.

