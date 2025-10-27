Artistul sălăjean Mihai Damian, premiul I la una dintre cele mai prestigioase competiții vocale din lume

Sălăjeanul Mihai Damian, solist al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca și absolvent al Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” la clasa de canto a conf. univ. dr. Cristian Hodrea, a scris istorie pe scena internațională, obținând premiul I pentru voce masculină, premiul publicului și premiul cel mare al Ministerului Culturii din Bulgaria (țară organizatoare în acest an), în cadrul competiției Operalia 2025 – una dintre cele mai prestigioase competiții vocale din lume. „Felicitări, Mihai, pentru această realizare extraordinară! Succesul tău ne inspiră și ne onorează, fiind o dovadă a pasiunii, disciplinei și talentului cultivate aici, la Cluj-Napoca”, este mesajul Operei Naționale Române din Cluj-Napoca .

