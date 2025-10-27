Mobilitățile Erasmus continuă și în acest an pentru liceenii din Șimleu Silvaniei

Mobilitățile Erasmus sunt un bun prilej pentru elevi, studenți și profesori de a-și completa experiențele educaționale, dar și de a descoperi sistemele de învățământ din afara țării și de a-și dezvolta abilitățile din domeniile pe care le studiază.

Liceenii de la Șimleu Silvaniei sunt norocoși, întrucât astfel de stagii derulate la nivel european au loc constant.

Un număr de 15 elevi ai claselor a XI-a de la profil Servicii – domeniul Economic ai Colegiului Tehnic „Iuliu Maniu” au ajuns duminica aceasta la Paphos în Cipru, unde vor participa, în perioada 27 octombrie – 7 noiembrie, la stagii de pregătire practică în cadrul programului Erasmus+ VET.

Timp de două săptămâni, elevii colegiului șimleuan vor avea oportunitatea să-și dezvolte competențele profesionale în domeniul economic, de a descoperi bune practici europene și de a-și îmbunătăți abilitățile de comunicare, spiritul de echipă și adaptabilitatea într-un mediu multicultural.

Potrivit conducerii unității de învățământ, proiectul se adaugă celor peste 20 de ani de tradiție a liceului în derularea proiectelor europene. În acest fel, sute de elevi și cadre didactice au avut oportunitatea de a trăi experiențe educaționale valoroase și să promoveze valorile cooperării și formării profesionale europene.

Activitățile de formare din Cipru sunt organizate cu sprijinul OPEI, organizația de primire care facilitează integrarea elevilor în companii și asigură o experiență practică de învățare la standarde europene. Mai mult, programul Erasmus+ este finanțat de Comisia Europeană