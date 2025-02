Apel umanitar. Împreună o putem ajuta pe Giulia din Zalău să vadă

Este mică, gingașă și are un râs molipsitor. Însă, la vârsta de un an și două luni, cât are acum, Giulia nu știe cum arată chipul mamei, al tatălui sau al surorii sale. Este o poveste? Nu, este realitatea. Micuța nu știe cum arată lumina soarelui și nici jucăriile. Împreună o putem ajuta pe Giulia să vadă, cu un simplu SMS la 8848. Din cauza cataractei congenitale malformate bilateral și a sindromului Bainbridge-Ropers, micuța Giulia, mezina familiei Beșe din Zalău, nu a văzut niciodată. Dar, acest lucru se poate schimba prin intermediul unor operații complexe în Belgia. Costul acestor intervenții depășește cu mult posibilitățile familiei. Nașterea Giuliei, al doilea copil al familiei, a fost un motiv de mare bucurie. Giulia a venit pe lume mai devreme, la naștere cântărea doar 2,7 kg, iar părinții ei au fost convinși că lucrurile vor intra repede în normal și că va lua în greutate în lunile ce vor urma. Doar că nu s-a întâmplat așa. Au început vizitele la medici specialiști, care o cântăreau și o măsurau lunar pe fetiță, explicându-le părinților de fiecare dată că laptele și alimentația potrivite, dar și îngrijirea constantă sunt soluțiile ca Giulia să se dezvoltate normal. Mai mult decât atât, mama a realizat că Giulia nu putea urmări cu privirea jucăriile și că își mișca ochii doar dacă era strigată pe nume, în direcția din care venea vocea. La îndemnul unei vecine, mama a dus-o pe micuță la un oftalmolog.

Diagnosticul crunt a venit de la București

Părinților le-a fost recomandat să ia legătura cu un specialist oftalmo-pediatru din București, iar diagnosticul a căzut ca un trăznet peste părinții Giuliei: cataractă congenitală malformantă la ambii ochi, persistența vascularizației fetale, anomalie Peters și microftalmie la ambii ochi. În plus, medicul i-a explicat tatălui că Giulia va avea nevoie de operație pentru salvarea vederii, dar că intervenția nu se poate face în România, ci în Belgia. Testarea genetică efectuată în Finlanda a scos în evidență faptul că Giulia suferă și de o boală genetică rară: sindromul Bainbridge-Ropers, responsabilă și de problemele de vedere, dar și de cele de dezvoltare ale fetiței din Zalău.

Vederea Giuliei costă 28.000 de euro.

Acum, singura speranță pentru părinții Giuliei ca fetița lor să vadă lumina zilei rămâne în seria de operații programate deja în Belgia. Singura piedică: cei 28.000 de euro, costurile intervențiilor chirurgicale. Împreună o putem ajuta pe micuță să vadă, cu un SMS de doar 2 euro la 8848. De asemenea, prin plata cu cardul sau prin transfer bancar. Românii din străinătate pot sprijini donând prin PayPal.

Conturi Fundația Mereu Aproape

Cont în lei: RO86BTRL000AJUTEU8848RON

Cont în Euro: RO32BTRL000AJUTEU8848EUR

Cod SWIFT: BTRLRO22

CIF: 18212553

Toate sumele ajung în fondul de solidaritate al campaniei și vor fi direcționate către acoperirea costurilor pentru intervențiile chirurgicale de care Giulia are mare nevoie.