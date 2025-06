Apartamente pentru tineri în locul a zeci de garaje „fantomă” din Zalău

În vederea implementării proiectului „Construire locuințe nZEB plus pentru tineri”, pe strada lt. col. Pretorian din Zalău, 28 de garaje vor fi demolate. Totodată, în cadrul acestui proiect vor fi amenajate căi de acces, parcări, spații verzi și loc de joacă pentru copii. Proiectul este finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență și vizează construirea a două module de bloc de locuințe cu regim de înălțime Parter + 1 Etaj + Mansardă, rezultând 12 apartamente. Conceptul nZEB (nearly Zero-Energy Building) – casă cu consum de energie aproape zero este implementat pentru prima dată în municipiu.

Share Whatsapp Email