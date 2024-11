Anul în care focul s-a jucat cu noi

Incendiile au devastat porţiuni mari din această lume în ultimul deceniu. Anul trecut, Europa, Orientul Mijlociu şi Africa au suferit unele dintre cele mai grave incendii forestiere din 2000 până în prezent, potrivit raportului Forest Fires 2023, publicat de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar. Conform acestui document, incendiile forestiere au afectat peste 500.000 de hectare de terenuri naturale, aproximativ jumătate din dimensiunea insulei Cipru.

În ultimii ani, incendiile forestiere catastrofale au fost frecvente în Uniunea Europeană şi în ţările învecinate, 2023 nefiind o excepţie. „Megafires” şi incendiile de vegetaţie au pus sub semnul întrebării mijloacele tradiţionale de stingere a incendiilor, inclusiv un incendiu în apropierea oraşului Alexandroupolis din regiunea greacă Macedonia de Est şi Tracia. Acesta a fost cel mai mare incendiu forestier înregistrat în UE de când Sistemul european de informaţii privind incendiile forestiere (EFFIS) a început să le urmărească în 2000. Incendiile forestiere fără precedent care au cuprins Europa în ultimii patru ani arată că efectele incontestabile ale schimbărilor climatice asupra incendiilor forestiere devin din ce în ce mai frecvente şi mai intense. Acest lucru a fost subliniat de prima evaluare europeană a riscurilor climatice (EUCRA) şi de Comunicarea Comisiei privind gestionarea riscurilor climatice în Europa, publicată în acest an. „Incendiile forestiere din 2023 au arătat din nou că nu suntem pregătiţi să facem faţă acestor riscuri. Trebuie să investim mai mult pentru a ne pregăti mai bine şi pentru a preveni aceste incendii forestiere. Pe baza constatărilor recentei evaluări europene a riscurilor climatice, elaborăm în prezent un nou plan european de adaptare la schimbările climatice, ambiţios şi solid. De asemenea, vom evalua necesitatea unei viitoare legislaţii privind rezilienţa şi pregătirea în materie de climă şi vom prezenta opţiuni”, a declarat comisarul pentru politici climatice, Wopke Hoekstra. Evaluarea preliminară a sezonului incendiilor forestiere din 2024 în UE până la jumătatea lunii septembrie arată că suprafaţa arsă de incendii în UE a fost sub media ultimelor două decenii. Acest lucru se datorează în principal precipitaţiilor intermitente care au afectat o mare parte a teritoriului UE pe parcursul primăverii şi verii. În septembrie, mai multe incendii de vegetaţie au izbucnit simultan în Portugalia. Acest lucru a adus daunele provocate de incendiile forestiere din 2024 peste media UE din ultimele decenii. Cu toate acestea, în ansamblu, 2024 poate fi considerat un sezon de incendii forestiere mai puţin sever, deoarece marchează o scădere a daunelor după trei ani consecutivi de incendii devastatoare. Pentru a combate incendiile forestiere în Europa şi la nivel mondial, este necesar să se reducă la minimum numărul de incendii forestiere şi să se gestioneze peisajul din regiunile vulnerabile, prevenind acumularea de tipuri de combustibil cu risc ridicat şi continuitatea spaţială a acestora. Măsurile preventive bazate pe natură, cum ar fi promovarea unei compoziţii a speciilor de arbori mai puţin predispuse la incendii, care să permită păşunatul erbivorelor sau arsurile prescrise, sunt eficace în reducerea riscului de incendii forestiere, împreună cu abordări integrate de planificare peisagistică.

Potrivit raportului, aproximativ 96% din incendiile forestiere din UE sunt cauzate de acţiuni umane, ceea ce înseamnă că educaţia şi campaniile de sensibilizare reprezintă o parte esenţială a soluţiei, comentează sursa citată. Pe măsură ce criza climatică se agravează, este esenţial ca populaţia Europei să se pregătească pentru incendii forestiere mai frecvente şi mai intense, avertizează CE. În aceste condiţii, măsurile de prevenire trebuie să implice toate categoriile de populaţie, inclusiv comunităţile rurale aflate în contact direct cu zonele naturale, precum şi populaţia deosebit de vulnerabilă care trăieşte în „interfaţa dintre zonele sălbatice şi cele urbane”. Sistemul european de informaţii privind incendiile forestiere (EFFIS) este o reţea de 43 de ţări care fac schimb de informaţii armonizate privind incendiile forestiere şi evaluează efectele acestora în Europa şi este, de asemenea, o platformă pentru schimbul de bune practici privind prevenirea incendiilor, stingerea incendiilor, restaurarea şi alte activităţi de gestionare a incendiilor.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro