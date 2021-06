Alocațiile copiilor nu mai cresc în acest an

Alocațiile pentru copii nu vor mai crește în acest an deși, din 1 iulie, sumele ar fi trebuit să crească. Executivul va da, peste doar câteva zile, în acest sens, Ordonanță de Urgență prin care se amână creșterea cuantumului actual al alocațiilor pentru copii, următoarea majorare fiind planificată pentru ianuarie 2022. Șeful Guvernului spune că alocațiile nu mai pot crește în etapele stabilite anul trecut, în prezent România găsindu-se în “alt context economic”, unul în care Guvernul încearcă să reducă deficitul, iar la acest efort „trebuie să contribuim cu toții”.„Bugetul a fost construit pe legislația în vigoare, dar în același timp am aprobat și o strategie fiscal bugetară care arată foarte clar obiectivul nostru de a reduce deficitul bugetar sub trei la sută din PIB, până în 2024.

În același timp, la Senat, amendamentele care arată un nou calendar cu o creștere din 1 ianuarie 2022 a fost votat de toți cei din Coaliție. La Camera Deputaților, nu știu din ce motive, s-a întârziat acest lucru, deși toți avem același obiectiv. De aceea, dacă proiectul de lege chiar aprobat în această formă va fi atacat de opoziție la CCR, în aceste condiții, mă văd nevoit să aprob o Ordonanță de Urgență, pentru a mă asigura că menținem stabilitatea României în perioada următoare”, a declarat premierul. Singurele certitudini rămân cele sub formă de… propuneri. Premierul Florin Cîțu amintește în continuare, deși realitatea arată altfel, despre creșteri succesive de până la trei ori a alocațiilor, în anii următori. „Aici nu este vorba despre dublare, este vorba despre a creşte predictibil alocațiile în fiecare an, nu doar până la acest moment. Noi vom crea o formulă transparentă, prin care vom creşte alocațiile în fiecare an, aşa vom face şi cu pensiile, aşa vom avea o formulă transparentă şi pentru salariul minim şi asta înseamnă că vom merge în viitor cu această formulă. Nu înseamnă că ne oprim când se dublează sau se triplează. Poate să fie şi mai multe, haideți să vedem formula pe care o vom avea de adoptare în perioada următoare şi de ce să ne oprim la 300 de lei? Noi vă spunem că alocațiile vor creşte în fiecare an în perioada următoare, deci nu există niciun fel de verdict, de ce să ne oprim doar la dublarea alocațiilor, când pot să fie triplate? Dacă avem un plan clar, transparent, putem să creștem alocațiile în fiecare an. Dacă nu, şi facem creșteri ad-hoc, aşa cum erau în trecut, ceea ce noi nu dorim, atunci creăm probleme de sustenabilitate fiscală şi ele nu pot fi prevenite pe viitor”, a afirmat premierul.

Alocațiile copiilor ar fi trebuit să crească în cinci etape de valoare nominală egală, anul acesta, conform anunțului făcut la început de an de către Ministerul Finanțelor. Așadar, potrivit ordonanței care prevedea dublarea alocațiilor de stat pentru copii în cele cinci etape, acestea ar fi trebuit majorate la începutul lunii viitoare cu 2 la sută. Referitor de măririle decise anul trecut și amânate în prezent, premierul Florin Cîțu dă vina pe schimbarea contextului economic. „Au fost propuse într-un context al epidemiei de anul trecut, anul acesta vorbim despre un alt context, vorbim de o reducere a deficitului bugetar, un efort la care toți trebuie să participăm. A fost o creștere anul trecut, a fost o creștere și anul acesta, când în multe dintre țări din UE, nu se făceau aceste creșteri”, a punctat Florin Cîțu. Următoarea creștere a alocațiilor pentru copii, cu un procent de 20 la sută, este preconizată pentru începutul anului viitor, urmând ca celelalte (eventuale) majorări să fie decise după ce această majorare va intra în vigoare.