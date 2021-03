A „picat” poșta!

Sistemul electronic al Poștei Române a cedat, marți, astfel încât clienții care așteptau la coadă la oficiile poștale sălăjene pentru diverse operațiuni, au făcut cale întoarsă. Angajatele au fost nevoite să îi refuze pe toți cei care s-au prezentat cu diverse trimiteri – scrisori, mandate, colete – dar și pe cei care aveau de ridicat sume de bani sau corespondență. Compania nu a anunțat motivele pentru care sistemul nu este funcțional, iar încercările noastre de a obține date suplimentare, pentru a–i putea informa la timp pe cetățeni, nu au avut succes, așa cum de altfel s-a întâmplat de fiecare dată când am încercat să solicităm un punct de vedere companiei. Motivul este acela că în județ, Poșta nu are personalitate juridică, singura cale de a obține informații fiind solicitarea acestora la București. Un demers inutil de vreme ce niciodată, indiferent de solicitare, nu am primit vreun răspuns.

Share Tweet Share