A început înscrierea la școlile de subofițeri ale Jandarmeriei Române

Până în data de 17 octombrie, ora 23:55, vă puteți înscrie la concursul de admitere în şcolile de subofiţeri (postliceale) ale Jandarmeriei Române. Cererile de înscriere se pot depune până în data de 17 octombrie 2025, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, prin intermediul platformei „Hub de servicii la nivelul M.A.I.” –https://hub.mai.gov.ro/invatamant/anunt/view?id=19. Candidații își creează un cont în Hub și îl validează conform instrucțiunilor prezentate pe portal. Completarea datelor de înscriere la concurs, precum și încărcarea documentelor solicitate se realizează la secțiunea „Învățământ din Hub”. Dimensiunea fiecărui document transmis nu trebuie să depășească 2 MB. Numărul de înregistrare al cererii de înscriere la concurs, atribuit prin intermediul platformei „Hub de servicii la nivelul MAI”, devine şi cod unic de identificare a acestuia folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs. Candidații se pot înscrie la o singură școală postliceală. Evaluarea psihologică se realizează potrivit planificării întocmite de structurile cu atribuții de recrutare din cadrul unităţilor Jandarmeriei Române din judeţul de domiciliu. Depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare se realizează până în data de 3 noiembrie 2025, la secțiunea Învățământ din Hub. Proba de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 7– 12 noiembrie 2025, indiferent de unitatea de învățământ pentru care candidatul a optat, în centrele zonale de selecție, potrivit arondării. Susținerea probei de evaluare a cunoștințelor se va desfășura în data de 15 noiembrie, la unitățile de învățământ pentru care au optat candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice. Examinarea medicală se realizează în perioada 24 noiembrie – 19 decembrie pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a notelor finale. Rezultatele vor fi afișate până în data de 24 decembrie 2025 (la sediul școlilor militare și se postează pe site-ul oficial al unității de învățământ pentru care au optat candidații, precum și în portalul de servicii electronice al M.A.I. – https://hub.mai.gov.ro). Pentru informații suplimentare vă puteți adresa Biroului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Sălaj, telefon: 0260669722 / int. 24535.

