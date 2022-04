A început „Curățăm România”. Primăriile pot primi fonduri pentru campanii de ecologizare

Graţie proiectului “Curățăm România”, primăriile din judeţul Sălaj, dar şi instituţiile publice şi asociaţiile, pot primi sume cuprinse între 3.000 şi 30.000 de lei. Şi asta dacă participă la ecologizarea zonelor afectate de deşeuri şi dacă se înscriu în acest proiect. “Curățăm România” a fost lansat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) în 4 aprilie şi se va derula până în 4 mai. “În cadrul campaniei sunt eligibile proiectele care au ca scop ecologizarea zonelor afectate de poluare cu deșeuri: plastic, metal, deșeuri de echipamente electrice și electronice, sticlă, hârtie, lemn, materiale textile, baterii și acumulatori, cauciuc, anvelope, inclusiv a gospodăriilor, zonelor de protecție din jurul lacurilor naturale, a lacurilor de acumulare, cursurilor de apă, digurilor, canalelor, lucrărilor hidrotehnice, a câmpurilor și pădurilor de pe raza teritorială a unităţilor administrativ teritoriale”, au transmis reprezentanţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului (APM) Sălaj şi cei ai Gărzii de Mediu (GM) Sălaj. Astfel, în perioada derulării proiectului cele două instituţii de mediu din judeţ se vor implica activ alături de primării, pentru atingerea obiectivelor stabilite prin campanie şi vor ajuta la organizare, coordonare şi la centralizarea datelor cu privire la cantităţile de deşeuri. În funcţie de numărul de locuitori, primăriile care se vor implica în activităţi de ecologizare vor primi finanţări după cum urmează: 30.000 de lei, pentru solicitantul care are mai mult 400.001 de locuitori; 27.000 de lei, pentru solicitantul care are între 200.001 şi 400.000 de locuitori; 24.000 de lei, pentru solicitantul care are între 100.001 şi 200.000 de locuitori; 21.000 de lei, pentru solicitantul care are între 50.001 şi 100.000 locuitori; 18.000 de lei, pentru solicitantul care are între 20.001 şi 50.000 de locuitori; 15.000 de lei, pentru solicitantul care are între 10.001 şi 20.000 de locuitori; 12.000 de lei, pentru solicitantul care are între 5.001 şi 10.000 de locuitori; 9.000 de lei, pentru solicitantul care are între 3.001 şi 5.000 de locuitori; 5.000 de lei, pentru solicitantul care are între 1.501 şi 3.000 de locuitori şi 3.000 de lei, pentru solicitantul care are mai puţin de 1.500 de locuitori. Ministerul Mediului, prin Garda de Mediu şi prin Agenţiile de Protecţia Mediului vor ajuta la organizare, la coordonare şi la centralizarea datelor cu privire la cantităţile de deşeuri. Campania de ecologizare se desfăşoară la nivel naţional în toate judeţele ţării sub sloganul „Vrem o ţară fără deşeuri abandonate!”.

