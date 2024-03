Când ne mor profesioniștii

A fost românul care a omologat rasa „Bivolul românesc”, a avut peste 4.000 de studenți, mulți din județul Sălaj, a publicat zeci de cărți și sute de lucrări științifice. Profesorul universitar Constantin Velea a plecat zilele trecute spre alte zări, mi-a spus inginerul Ioan Cherecheș, sălăjeanul care a făcut parte din echipa regretatului expert în zootehnie. „Constantin Velea a fost dascălul în fața căruia am susținut examenul de admitere la facultate în urmă cu 50 de ani, a fost profesorul care m-a pregătit, m-a ghidat, cel de la care am învățat enorm și din echipa căruia am făcut parte, pentru promovarea și salvarea unor rase autohtone. Îi datorez foarte multe regretatului profesor. A fost un om deosebit, un profesor exigent, corect, un om care și-a ținut promisiunea de fiecare data. Ținea mult la valori, la principii. A fost de multe ori în Sălaj. Era clujean la origine. Regret mult plecarea acestui Om. A lăsat în urma sa un munte de cunoștințe, informații, proiecte, toate având scopul de salvare a raselor autohtone de animale. Dumnezeu să-l odihnească”, ne-a declarat inginerul Ioan Cherecheș.

Sursa foto: Ioan Cherecheș