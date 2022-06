A crescut plata minimă pentru o oră de muncă cu zilieri

Persoanele care primesc la muncă zilieri trebuie să ştie că plata a crescut de la circa 15 lei/oră, la aproximativ 18 lei pe oră, mai exact de la 15,239 lei/oră la 17,928 lei/oră. Majorarea remuneraţiei conform prevederilor Legii nr. 135/2022 este valabilă începând din această lună. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj, lucrătorii cu ziua pot activa în mai multe domenii, printre care agricultură, vânătoare și servicii anexe, silvicultură, pescuit și acvacultură, activități de alimentație (catering) pentru evenimente, restaurante, baruri, hoteluri și alte facilități de cazare, baze și cluburi sportive, grădini zoologice, botanice, întreținere peisagistică și spații verzi etc. În acest an, lista domeniilor de activitate în care se poate presta muncă necalificată a fost extinsă cu un nou domeniu, respectiv „activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice”. De asemenea, unitățile administrativ-teritoriale au din acest an posibilitatea să folosească munca cu zilieri și pentru întreținerea spațiilor verzi din domeniul public. De precizat este faptul că zilierii sunt plătiți, în general, la finalul fiecărei zile de lucru, dar este posibilă și plata la finalul unei săptămâni de muncă, la finalul lunii sau chiar la finalul perioadei de lucru. „Plata se poate face prin orice mijloc legal de plată, de obicei, în numerar sau prin virarea banilor într-un cont bancar. „Cel mai important lucru pe care trebuie să îl facă beneficiarul activității prestate de un zilier este să înregistreze, la începutul zilei de muncă, datele de identificare în Registrul electronic de evidență a zilierilor. Toate drepturile și obligațiile pe care atât beneficiarul, cât și zilierul le au în activitatea lor sunt prevăzute de Legea 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri”, au precizat reprezentanţii ITM Sălaj.

foto cu caracter informativ