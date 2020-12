3 idei interesante în care poți purta pantaloni

Tinerii care vor sa fie mereu in pas cu moda au posibilitatea de a-si creiona tinute extrem de interesante, astfel incat sa se simta bine si, in acelasi timp sa beneficieze de confortul dorit. De exemplu, cei care sunt in cautarea unor idei deosebite prin care sa introduca pantaloni in outfiturile de zi cu zi pot descoperi in randurile ce urmeaza cateva sfaturi importante de care sa tina cont. Astfel, ei vor fi gata in doar cateva minute atunci cand vor sa iasa in oras, indiferent unde ar merge!

Cu tricouri si adidasi

Una dintre cele mai simple variante pe care le au la dispozitie tinerii este aceea de a-si contura pantalonii casual cu tricouri lejere, din materiale de calitate si cu o incaltaminte confortabila, preferabil sport. Daca pantalonii sunt clasici, simpli, atunci barbatii pot alege pentru partea superioara piese vestimentare mai deosebite, cu modele interesante si in culori variate.

In schimb, daca pantalonii pentru care opteaza sunt moderni, au cusaturi extravagante si forme aparte, atunci tricourile trebuie sa fie cat mai simple cu putinta, pentru ca imaginea obtinuta sa fie una placuta din punct de vedere estetic. In ceea ce priveste incaltamintea, ea trebuie sa fie in concordanta cu fiecare outfit!

Pantaloni casual barbati cu camasi si pantofi

Pe lista sugestiilor care mai sunt la indemana tinerilor se numara si posibilitatea de a combina pantalonii casual cu camasi elegante sau lejere, in functie de locul in care urmeaza sa mearga. Atunci cand barbatii pleaca spre birou, de preferat este sa opteze pentru camasi din bumbac, elegante, care sa le lase pielea sa respire si care sa aiba un decolteu potrivit mediului office. Daca, in schimb, tinerii se pregatesc de o iesire in oras impreuna cu prietenii, ei pot alege camasile foarte lejere, pe care le poarte peste tricouri ori pe care sa le poarte simplu, incheiate.

Suflecati

Versatili si interesanti ca design, pantalonii casual ofera barbatilor inclusiv posibilitatea de a-i purta suflecati. Aceasta idee este una minunata mai ales vara, atunci cand temperaturile sunt foarte ridicate din cauza razelor de soare puternice. Tinerii pot astfel sa varieze incaltamintea pe care o poarta si sa o evidentieze foarte frumos. Specialistii in fashion recomanda, insa ca pantalonii sa fie suflecati doar foarte putini si sa fie purtati astfel numai in timpul liber, atunci cand barbatii isi pot da frau liber imaginatiei si isi pot gandi tinutele dupa cum isi doresc, fara a fi limitati de un dress code anume.

Tinerii isi pot croi outfiturile preferate in functie de cum se simt cel mai bine, dar si in functie de celelalte haine pe care le au in garderoba personala. Pantalonii casual se afla de foarte mult timp in topul preferintelor barbatilor, atat datorita faptului ca sunt confortabili, cat si pentru ca sunt disponibili intr-o gama extrem de variata, din care se poate alege extrem de usor! Aceste piese vestimentare sunt simplu de intretinut, pastrandu-si atat culoarea, cat si textura chiar si dupa foarte multe spalari.