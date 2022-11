1 din 5 maşini second hand importate în ţara noastră este vândută cu origine falsă

1 din 5 maşini second hand importate în România este vândută cu origine falsă (19%), susţin experţii Cebia, o companie specializată în colectarea şi raportarea datelor istorice ale maşinilor rulate, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Conform sursei citate, asta înseamnă că anunţurile nu menţionează ţara din care provine de fapt maşina. Originea falsă face un vehicul mai scump cu o medie de 6 250 de lei, deoarece un vehicul de origine germană, de exemplu, are o valoare diferită pe piaţă faţă de o maşină din sudul Europei sau din ţările non-europene. Anul trecut, aproape 396 000 de maşini second hand au fost importate în România, ceea ce înseamnă că aproximativ 75 000 dintre ele au fost vândute fără a se preciza originea lor reală. Cumpărătorii din România au plătit în plus pentru aceste maşini peste 467 de milioane de lei.

Cifrele provin dintr-o analiză a Cebia, care a intrat pe piaţa românească anul acesta, oferind o verificare a istoricului maşinilor rulate din întreaga lume. Ca parte a analizei, compania a comparat originea listată a unui eşantion de aproape 7.000 de maşini din listele curente cu datele de la producătorii de vehicule.

„Ţara în care un vehicul a fost condus mult timp are un impact asupra stării sale tehnice. De exemplu, dacă un vehicul este condus pe drumurile din ţările de coastă, uzura lui este mai mare decât în ​​ţările continentale, ceea ce bineînţeles că are un impact asupra preţului vehiculului”, subliniază Martin Pajer, directorul Cebia, adăugând că maşinile cu origini false au, de asemenea, odometre date înapoi sau au accidente „ascunse”.

Cel mai adesea, maşinile au o origine fals declarată din Germania. În realitate, acestea provin în principal din sudul, sud-estul sau estul Europei. Ţările non-europene nu fac excepţie. „Pentru multe maşini, originea lor reală este Canada, Africa de Nord, Orientul Mijlociu şi America Centrală, de exemplu. Concret, pot aminti Belarus, Oman sau Nicaragua”, spune Pajer.

Ţara de origine reală poate fi stabilită verificând istoricul vehiculului. Cebia oferă acest serviciu pe https://ro.cebia.com/. Introduceţi VIN-ul maşinii acolo şi obţineţi gratuit o imagine de ansamblu a informaţiilor disponibile despre maşină şi din ce perioadă. Cei interesaţi pot plăti pentru informaţii detaliate despre originea reală a maşinii, kilometrajul inversat sau nu, avarii, accidente, reparaţii, fotografii cu acestea, anul real de fabricaţie al maşinii, anul primei înmatriculări sau dacă maşina a fost supusă unui „recall” din partea producătorului.

De asemenea, se poate verifica dacă vehiculul este furat şi putem obţine instrucţiuni detaliate despre cum să verificăm autenticitatea acestuia. Cebia poate verifica istoricul maşinilor din aproape oriunde în lume, dar are cele mai multe date despre maşini din Europa, se precizează în comunicat.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro