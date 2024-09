Ziua Siguranței Pacientului, marcată la Spitalul Județean de Urgență din Zalău

An de an, Spitalul Județean de Urgență din Zalău marchează ziua de 17 septembrie, declarată Ziua Mondială a Siguranței Pacientului, un moment important pentru a reflecta asupra responsabilității colective de a asigura îngrijiri medicale sigure și eficiente. În fiecare an, o nouă temă este selectată pentru a evidenția un domeniu prioritar al siguranței pacienților care necesită acțiuni urgente și concertate. Recunoscând importanța fundamentală a diagnosticelor corecte și în timp util în asigurarea siguranței pacienților, „Îmbunătățirea diagnosticului pentru siguranța pacienților” a fost selectată că temă pentru Ziua Mondială a Siguranței Pacienților 2024. Planul Global de Acțiune pentru Siguranța Pacienților 2021–2030 evidențiază necesitatea de a asigura siguranța proceselor de diagnosticare și încurajează țările să adopte strategii care reduc erorile de diagnostic, care apar adesea dintr-o combinație de factori cognitivi și de sistem care influențează recunoașterea semnelor și simptomelor cheie ale pacienților, precum și interpretarea și comunicarea rezultatelor testelor. Prin sloganul „Un diagnostic corect înseamnă siguranță!”, Organizația Mondială a Sănătății solicită eforturi concertate pentru a reduce semnificativ erorile de diagnostic prin intervenții asupra modului de abordare a temei la nivelul sistemelor de sănătate, asupra factorului uman și prin implicarea activă a pacienților, a familiilor acestora, a lucrătorilor și a liderilor din domeniul sănătății. Aceste intervenții includ, dar nu se limitează la stabilirea istoricului complet al pacientului, efectuarea unei examinări clinice amănunțite, îmbunătățirea accesului la testele de diagnosticare, implementarea metodelor de identificare și de învățare din erorile de diagnostic precum și adoptarea de soluții bazate pe tehnologie.

