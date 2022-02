Te doare? Plătești! Sălaj, județul fără serviciu public de urgență în stomatologie

Colegiul Medicilor Dentiști Sălaj a făcut ani și ani nenumărate demersuri pentru înființarea în județ a unui serviciu public de urgență în stomatologie. Oficialii Colegiului trag un semnal de alarmă și spun că autoritățile trebuie să înțeleagă necesitatea înființării unui asemenea serviciu.

Te doare? Plătești! Nu, nu e o glumă, Sălajul nu are serviciu public de urgență în stomatologie. A avut, dar a dispărut cu ani în urmă. Interesul pentru reluarea unei asemenea activități a reapărut și a fost promovat de Colegiul Medicilor Dentiști Sălaj. „De nenumărate ori am tras un semnal de alarmă pentru că suntem printre puținele județe în care nu există un serviciu public de urgență în stomatologie. Este important să avem un asemenea serviciu care să funcționeze în regim de permanență. Din păcate, autoritățile județene nu au făcut toate demersurile pentru a deschide un asemenea modul de stomatologie de urgență”, ne-a declarat președintele Colegiului Medicilor Dentiști Sălaj, dr. Corin Penciuc. Nici situația cabinetelor stomatologice școlare nu este una tocmai roz. În Sălaj sunt doar câteva cabinete stomatologice școlare rămase funcționale. Potrivit oficialilor Colegiului Medicilor Dentiști Sălaj, responsabilitatea organizării și susținerii în funcționare a unor asemenea cabinete le revine primăriilor de orașe și comune.

Stomatologi afectați de pandemie

Pe data de 9 februarie este marcată Ziua Internațională a Stomatologului. Restricțiile impuse în perioada de pandemie a lovit și în serviciile stomatologice din Sălaj, susține dr. Corin Penciuc. „2021 a fost un an greu pentru stomatologi din cauza problemelor existente în rețea. Stomatologii sălăjeni au trecut până la urmă peste aceste probleme, iar noi am reușit anul trecut să organizăm inclusiv câteva evenimente notabile, iar asta cu toate greutățile pe care le-am întâmpinat. Am organizat două congrese, o serie de manifestări care să-i ajute pe stomatologii din județ. Îi salut pe toți medicii stomatologi și le transmit numai gânduri bune”, a mai punctat președintele Colegiului Medicilor Dentiști Sălaj, dr. Corin Penciuc.

