Semnal de alarmă la nivel internațional în privința țigărilor electronice

Ţigările electronice şi alte produse similare reprezintă un pericol la adresa sănătăţii şi trebuie reglementate pentru a descuraja tacticile utilizate de industria tutunului pentru atragerea clienţilor, a avertizat, zilele trecute, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS).

”Nicotina are o capacitate mare de a provoca dependenţă, iar inhalatoarele electronice pe bază de nicotină sunt periculoase şi necesită o mai bună reglementare”, a rezumat Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul agenţiei ONU care a publicat marţi un nou raport asupra luptei împotriva fumatului, realizat împreună cu Bloomberg Philanthropies.

Raportul menţionează că producătorii acestor produse, a căror gamă continuă să se extindă, vizează adesea copii şi adolescenţi cu mii de arme tentante – raportul a consemnat 16.000 – şi afirmaţii liniştitoare. Miliardarul Michael Bloomberg, fost primar al oraşului New York, angajat de mult timp în lupta contra fumatului, a denunţat tactica companiilor producătoare de produse pe bază de tutun. ”Pe măsură ce vânzările de ţigări scad, companiile de tutun au promovat în mod agresiv noi produse precum ţigările electronice sau produsele pe bază de tutun încălzit şi au exercitat presiune asupra guvernelor pentru a-şi limita reglementările”, a spus el. ”Scopul lor este simplu: să aibă o nouă generaţie dependentă de nicotină şi nu îi putem lăsa”, a precizat Michael Bloomberg. Prin urmare, directorul OMS consideră că în statele în care astfel de produse nu sunt interzise ”guvernele ar trebui să adopte măsuri adecvate pentru a-şi proteja populaţia de pericolul acestor inhalatoare electronice pe bază de nicotină şi pentru a preveni utilizarea lor de către copii, adolescenţi şi alte grupuri vulnerabile”. Utilizarea acestor ţigări electronice de către persoanele cu vârste sub 20 de ani suscită o preocupare deosebită pentru agenţia ONU, în special din cauza efectelor nocive ale nicotinei asupra dezvoltării creierului la această grupă de vârstă şi a pericolului asociat anumitor ingrediente. Copiii care folosesc aceste dispozitive sunt mai predispuşi să fumeze mai târziu, a notat de asemenea agenţia. Reglementarea acestui domeniu nu este, însă, facilă deoarece ”aceste produse sunt foarte diverse şi evoluează rapid”, au subliniat reprezentanții OMS, recomandând guvernelor să ia măsurile necesare pentru a împiedica nefumătorii să utilizeze ţigările electronice şi alte dispozitive similare, temându-se în special de ”renormalizarea” actului fumatului în societate. Potrivit raportului, 32 de ţări interzic vânzarea acestor inhalatoare electronice de nicotină, iar 79 au adoptat cel puţin o măsură pentru a limita utilizarea lor, cum ar fi interzicerea publicităţii.

Însă, după cum subliniază OMS, 84 de state nu au adoptat măsuri de protecţie împotriva proliferării acestui tip de produs. Agenţia subliniază, de asemenea, că eforturile de reglementare nu trebuie să distragă atenţia de la lupta împotriva fumatului. Cu toate că proporţia fumătorilor a scăzut în numeroase ţări, creşterea populaţiei menţine numărul total al fumătorilor ”cu obstinenţă ridicat”, subliniază raportul. Fumatul ucide 8 milioane de personae în fiecare an, iar dintre aceștia, 1 milion mor din cauza fumatului pasiv se mai arată în analizele Organizației.

