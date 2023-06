Scrisoare de mulțumire către medicul Balogh Tibor de la Spitalul Județean de Urgență Zalău

Printre multele acuze îndreptate spre Spitalul Județean de Urgență Zalău și către mulți dintre medicii unității medicale, uneori, rar ce-i drept, vin către noi cei din presă și scrisori de mulțumire, mesaje prin care pacienții le mulțumesc medicilor și asistentelor, pentru atitudine, pentru modul în care i-au îngrijit.

O astfel de scrisoare a venit pe adresa redacției noastre, iar mesajul este cât se poate de clar. Cuvintele de mulțumire sunt îndreptate către chirurgul Balogh Tibor și către întreg personalul unității spitalicești. „Aș dori să împărtășesc cu voi o experiență extrem de plăcută ce mi s-a întâmplat în cadrul Spitalului Județean de Urgențe Zalău. Duminică dimineața m-am prezentat cu dureri abdominale, m-au preluat repede, mi-au făcut fișa cu datele personale, apoi am fost consultată de doamna doctor și am fost trimisă la investigații. După rezultate, mi s-a spus că va trebui să urc pe secția de chirurgie. Acolo m-a întâmpinat domnul doctor Balogh Tibor, un om extraordinar, un medic profesionist, care se dedică meseriei sale din toată inima. M-a consultat și a spus că va trebui să mă opereze, iar apoi au început demersurile pentru a intra în sala de operații. Aici a venit și domnul doctor anestezist. Pe această cale doresc să-i mulțumesc pentru comportamentul său față de pacient și pentru profesionalismul de care a dat dovada. După anestezie, medicul Balogh Tibor a început operația care a decurs foarte bine. Ajunsă din nou în salon am fost mereu vizitată de către domnul doctor, care mereu întreba toți pacienții cum se simt, dacă au dureri etc. Vreau să-i transmit un mare mulțumesc doctorului Balogh Tibor care a făcut o minune, datorită profesionalismului și cunoștințelor sale! Sunteți un om de aur! Să fiți sănătos – e cel mai de preț lucru în această viață! Munca dumneavoastră este extrem de prețioasă! Vă doresc să fiți mereu la fel în aria dumneavoastră de muncă și să aveți parte de cele mai bune lucruri. De asemenea, doresc sa aduc mulțumiri întregului personal pentru amabilitate. Spre deosebire de postările și comentariile negative postate pe internet despre Spitalul Județean de Urgente Zalău și personalul acestuia, să știți că sunt și medici profesioniști care fac tot ceea ce pot pentru pacienții lor. Încă odată mii de mulțumiri”, este mesajul primit pe adresa de email a cotidianului nostru.