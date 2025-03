Sălajul, tot fără centru public de urgență în stomatologie

Își mai amintește cineva de fosta Unitate de Urgență Stomatologică din Zalău? Da, a existat un astfel de centru, dar a fost desființat cu decenii în urmă. Acum, cei care au o urgență stomatologică pot cere sprijin doar în cabinetele private și nu la toate, doar la cele care au disponibilitate, acolo unde medicul dentist este dispus să intervină la solicitări primite în timpul nopții, potrivit președintelui Colegiului Medicilor Dentiști Sălaj, Corin Penciuc. În Zalău doar câteva dintre cele peste 100 de cabinete stomatologice private asigură urgențele în timpul nopții. Desigur, nimeni nu poate obliga un cabinet privat să fie deschis noaptea. O altă chestiune este reglementarea urgențelor. Ce înseamnă o urgență? Sunt multe elemente care trebuie clarificate pentru deschiderea unui centru public de urgență în stomatologie. Așa că, în caz de durere insuportabilă, cel mai probabil va trebui să răbdați până a doua zi. Vă prezentăm asemenea informații în contextul în care, an de an, în luna martie, se derulează campania „Cu un zâmbet mai aproape de sănătate!”, care aduce în atenția publică problematica sănătății orale punând accent pe necesitatea intervenţiilor preventive pentru preşcolari. Da, vestea bună este că cel puțin în Zalău au fost deschise sau redeschise câteva cabinete stomatologice școlare. Obiectivele campaniei sunt creşterea numărului de copii care adoptă comportamente sănătoase în vederea menţinerii sănătăţii orale precum și formarea unor deprinderi sănătoase în ceea ce privește igiena dentară și încurajarea tratamentului precoce al potenţialelor probleme dentare, pentru a evita îngrijirile tardive, mai dificile şi mai costisitoare. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, peste 530 milioane de copii suferă de carii dentare netratate ale dinților primari (dinții de lapte). La noi în țară, 7 din 10 copii în vârstă de 6 ani examinați de medicii stomatologi școlari nu au dentiția integră și jumătate dintre ei au nevoie de tratament preventiv sau curativ stomatologic, conform unor studii efectuate în cadrul subprogramului de supraveghere și monitorizare a stării de sănătate orală a copiilor în școli. Caria dentară reprezintă cea mai răspândită boală netransmisibilă și este asociată în general unui stil de viață nesănătos prin consumarea alimentelor și băuturilor îndulcite sau acide dar și unei igiene orale deficitare. În stadii incipiente, caria dentară nu are simptome, de aceea este foarte important controlul stomatologic periodic, pentru a fi descoperite chiar și cariile care nu au evoluat suficient de mult pentru a produce durere. Odată ce caria dentară avansează și devine mai profundă apar și manifestările specifice: durere la nivelul dintelui care poate să apară brusc și apoi să dispară un timp, sensibilitate dentară (dintele afectat doare atunci când este expus la alimente reci, calde sau dulci), durere în timpul masticației, observarea unor pete albe sau colorate sau apariția unor mici cavitati pe suprafața dintelui. Există câteva reguli simple și foarte eficiente prin care putem preveni apariția cariilor dentare sau evoluția lor. Acestea sunt legate de menținerea unei igiene dentare corespunzătoare prin periajul dinților de cel puțin două ori pe zi, asigurarea unei alimentații sănătoase și echilibrate prin limitarea gustărilor lipicioase și bogate în zahăr: bomboane, prăjituri, chipsuri, evitarea consumării băuturilor care au un conținut ridicat în zahăr și a băuturilor acidulate precum și controlul periodic la medicul stomatolog, la fiecare 6 luni, pentru a verifica starea de sănătate a dinților și pentru a descoperi eventualele probleme într-un stadiu incipient.

