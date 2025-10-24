Rotary România continuă lupta globală pentru eradicarea poliomielitei – „End Polio Now”

Cluburile Rotary și Rotary Millenium din Zalău se alătură, și în acest an, campaniei internaționale „End Polio Now”, inițiată de Rotary International, în parteneriat cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS), UNICEF, Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) și Fundația Bill & Melinda Gates.

Campania are ca obiectiv eradicarea definitivă a poliomielitei, o boală virală invalidantă care afectează în special copiii sub cinci ani. Datorită eforturilor comune depuse în ultimele patru decenii, numărul cazurilor de polio a scăzut cu peste 99,9%, iar boala rămâne endemică doar în două țări: Afghanistan și Pakistan.

„Poliomielita poate fi prevenită complet prin vaccinare. Eradicarea ei este una dintre cele mai mari realizări ale umanității și Rotary este determinat să ducă această misiune până la capăt”, ne-a declarat Florin Hodiș, președinte Rotary Club Zalău.

Deși România este o țară liberă de poliomielită din 1992, cluburile Rotary continuă să se implice activ în campania globală prin: organizarea de evenimente de informare și sensibilizare în comunități, strângerea de fonduri pentru vaccinuri și programe de supraveghere epidemiologică, promovarea vaccinării și colaborarea cu instituțiile de sănătate publică și celebrarea Zilei Mondiale a Poliomielitei – 24 octombrie, prin acțiuni locale și naționale.

Toate fondurile colectate sunt direcționate către Fondul PolioPlus al Rotary International, contribuțiile fiind dublate de Fundația Bill & Melinda Gates, amplificând astfel impactul donațiilor.

De la lansarea programului PolioPlus în 1985, Rotary și partenerii săi au contribuit la imunizarea a peste 2,5 miliarde de copii din 122 de țări. Infrastructura construită pentru combaterea poliomielitei este folosită astăzi și pentru alte programe de sănătate publică, precum vaccinarea împotriva rujeolei sau monitorizarea altor boli infecțioase.

„Fiecare club Rotary, fiecare voluntar, fiecare donație contează. România a fost mereu parte din acest efort global și va continua să fie până la eradicarea completă a bolii”, ne-a declarat Cristian Hodiș, președintele Rotary Millenium Zalău

În seara de vineri 24 octombrie, Zalăul se va alătura orașelor de pe tot globul care vor străluci în culorile luptei pentru viață, Primăria Municipiului Zalău fiind iluminată în culorile acțiunii – roșu și galben!