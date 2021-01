Raed Arafat și angajații DSU s-au vaccinat împotriva coronaviruslui

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, s-a vaccinat luni dimineaţă împotriva Covid-19. Alături de el s-a vaccinat și personalul din cadrul DSU, la Centrul de Vaccinare din cadrul Spitalului de Urgență „Prof. dr. Dimitrie Gerota” București. Autoritățile au anunțat, zilele trecute, că Arafat şi personalul din cadrul DSU se vor vaccina în direct împotriva Covid-19. „Abia am aşteptat să mă pot vaccina”, a spus Raed Arafat după ce i-a fost administrat vaccinul. Astăzi mi-a venit rândul. În următoarele zile vor continua şi colegii noştri să sosească. Este un gest de normalitate. Abia am aşteptat să pot să ajung să mă vaccinez şi am promis că voi face acest lucru public. Ce recomandăm, facem şi noi. Nu am fi recomandat dacă noi nu ne-am fi vaccinat Îndemnul meu este să se înţeleagă că asta e speranţa în acest moment.Vaccinul anti Covid-19 este considerat vaccin sigur, nu este obligatoriu, este voluntar. Daca îl facem cât mai mulţi, putem reuşi să ajungem cât mai aproape de normalitate. Îndemnul meu este să se meargă pe informaţiile ştiinţifice şi să se meargă la vaccinare. Vaccinarea a fost foarte uşoară. Nu este nicio diferenţă faţă de vaccinarea contra gripei, pe care o fac în fiecare an”, a spus Raed Arafat.

