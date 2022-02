Petiţie pentru şansa la viaţă a pacienţilor oncologici

Războiul cu bolile grave este unul dur care necesită un consum uriaş de resurse. Fără ajutor din partea autorităţilor, şansele pacienţilor se reduc mult. Asociaţia Medisprof, cu o experienţă de zece ani în lupta pentru pacientul oncologic şi asigurarea gratuităţii la proceduri medicale costisitoare, a lansat petiţia „Tratamente oncologice ca-n Vest există în ţară! Vrem acces decontat la radioterapia stereotactică!”, prin care solicită decontarea radioterapiei stereotactice în ţara noastră. În acest moment, situaţia este una paradoxală: statul român trimite pacienţi în străinătate pentru a beneficia de această terapie în mod gratuit, însă pacienţii sunt obligaţi să suporte costurile dacă aleg să se trateze acasă, în ţară. România, o ţară în care în anul 2020 au fost diagnosticate 98.886 cazuri noi de cancer, potrivit datelor International Agency for Research on Cancer, trebuie să ia măsuri pentru alinierea la Planul European de combatere a cancerului. În doar câţiva ani, ar trebui reduse decalaje importante în ceea ce priveşte prevenţia, depistarea timpurie, diagnosticarea şi tratamentul, precum şi îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru pacienţii bolnavi de cancer şi pentru cei care s-au vindecat de cancer. În practică însă, pacienţii încă se lovesc de situaţii paradoxale, cum ar fi încurajarea lor de a pleca departe de casă, la spitale din străinătate, pentru a beneficia de aceste tratamente. Ulterior, Ministerul Sănătăţii, decontează aceste tratamente în condiţiile în care ele se pot face în România la costuri mult mai mici, respectiv gratuit. Alexandra Dan, preşedinte al Asociaţiei Medisprof, a declarat: „Un astfel de tratament este radioterapia stereotactică, pentru care noi lansăm astăzi petiţia prin care solicităm autorităţilor decontarea tratamentului şi în România, nu doar pentru pacienţii care merg să o facă în afara ţării. Este o tehnică nouă, extrem de precisă, care se poate administra ambulator şi care poate face diferenţa în viaţa unui pacient. De aceea vrem să ne asigurăm că oricine ar avea nevoie poate beneficia de această terapie în mod gratuit. Sperăm ca tot mai mulţi oameni să semneze petiţia noastră şi, împreună, să facem diferenţa între viaţă şi moarte”.

Campania Asociaţiei Medisprof este susţinută de Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer din România, formată din 26 de asociaţii de pacienţi cu cancer, aparţinători şi voluntari, care activează pe plan local, la nivelul judeţelor. Cezar Irimia, preşedintele Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer, a declarat: „Radioterapia stereotactică în România nu poate aduce decât avantaje pacienţilor. Vorbim despre beneficii de ordin medical, terapeutic, pentru că scurtează timpul de iradiere a pacientului, dar şi din punct de vedere psihologic, pentru că nu mai vorbim de 25-30 de şedinţe. Scurtarea timpului, pentru pacientul greu încercat cu cancer, are impact asupra confortului psihologic şi asupra calităţii vieţii acestuia. Vorbim, aşadar, numai despre avantaje şi, cu siguranţă că şi noi, Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer, vom face presiuni pentru decontarea acestei tehnici de radioterapie, atât de aşteptată şi la noi. Aşa cum poate fi decontată în străinătate, ar trebui să fie şi în România, pentru a nu mai pune pe drumuri oamenii. Avem promisiuni în acest sens de la decidenţii din Sănătate, dar nu ne îmbătăm cu apă rece, vom face presiuni constructive pentru decontarea acestui serviciu mult aşteptat”.

Radioterapia stereotactică (SBRT) pentru tumorile extraacraniene a fost dezvoltată la Universitatea suedeză Karolinka şi este acum acceptată pe scară largă ca opţiune de tratament în prima linie pentru tumorile pulmonare, hepatice, prostatice, renale, metastaze cerebrale, osoase, hepatice, etc. Pentru pacienţii care nu sunt candidaţi pentru intervenţia chirurgicală sau alte tehnici de ablaţie, aceasta poate fi o opţiune de tratament eficientă, care poate oferi un control local foarte bun. Recent au fost publicate rezultatele studiului COMET 10, care a evidenţiat o prelungire a supravieţuirii la pacienţii cu oligometastaze. Radioterapia stereotactica este o tehnică extrem de precisă de radioterapie care utilizează doze mari de iradiere într-un număr redus de şedinţe (una până la cinci şedinţe). Cel mai frecvent este utilizat pentru tratamentul unor tumori de mici dimensiuni (pulmonar, prostată, pancreas, ficat), dar şi pentru situaţii de boala metastatică (oligometastatică mai exact): metastaze cerebrale, pulmonare, osoase, hepatice, glanda suprarenală, adenopatii.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro